"Gran trabajo en Mendoza", la felicitación de Milei a Cornejo tras conseguir el mayor triunfo

La ratificación de ese triunfo se dio cuando Cornejo y Petri subieron al escenario exultantes y detras de ellos se veía en una mega pantalla el slogan de "Mendoza capital nacional de la Libertad".

Cornejo milei en San Rafael Javier Milei y Alfredo Cornejo en San Rafael durante la última visita presidencial.

Es claro que en Mendoza confluyeron dos causales: por un lado se plebiscitó la gestión provincial y se lo empoderó a Cornejo para terminar su mandato aún con más respaldo en la Legislatura y los 9 intendentes oficialistas también aportaron a incrementar ese caudal de votos; pero además jugó un rol protagónico que el primer candidato a diputado nacional fuese el ministro de Defensa, Luis Petri, un dirigente con una gran recorrido electoral en Mendoza y en claro crecimiento en su carrera política.

Esa fórmula hizo que la boleta oficialista se impusiera en 16 de las 18 comunas, con diferencias abismales aún en comunas que controla el PJ desde hace décadas, como es el caso de Maipú y San Rafael. Esta última hizo aún más ruido porque no sólo es gobernada por los hermanos Félix desde hace más de 20 años, sino también porque el candidato a diputado nacional era justamente Emir Félix.

Milei adelantó que convocará a los gobernadores

"Queremos invitar a la gran mayoría de gobernadores a discutir estos acuerdos. En definitiva ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, una Argentina que hoy en día no nos podemos imaginar", proclamó Javier Milei, tras conocerse el contundente triunfo.

Si bien hasta ayer esa convocatoria aún no se concretaba, el grupo de los gobernadores aliados, entre los que se cuenta Alfredo Cornejo creían que de un momento a otro llegará la invitación a una reunión para empezar a trabajar en conjunto las reformas que pretende implementar el presidente de cara al 2026.