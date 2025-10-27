Donald Trump calificó de "aplastante" el triunfo de Javier Milei en un nuevo posteo

"Fue algo grandioso. Le doy mucho crédito a Scott (Bessent), Jamieson (Greer) y Marco (Rubio) porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y estamos logrando una posición muy fuerte allí", enfatizó Trump, sugiriendo un impacto regional del triunfo de Javier Milei.

Milei, Trump y Bessent

Donald Trump: "Hizo un excelente trabajo"

Más temprano, Donald Trump había utilizado su red social para felicitar al libertario: "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su victoria en Argentina. Hizo un excelente trabajo. Nuestra confianza estuvo justificada por el pueblo de la República Argentina".

Por su parte, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, se sumó a las felicitaciones, destacando que los resultados de las "exitosas elecciones intermedias" de LLA otorgan a Milei un "mandato renovado para el cambio".

"Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando", concluyó Bessent, reforzando la línea de la Casa Blanca.