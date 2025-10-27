El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un nuevo y efusivo mensaje al mandatario argentino, Javier Milei, tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del domingo, destacando que "no solo ganó, sino que ganó por mucho" y calificando el resultado como una victoria "aplastante".
Donald Trump calificó de "aplastante" el triunfo de Javier Milei en un nuevo posteo
Donald Trump reconoció a sus funcionarios Scott Bessent y Marcos Rubio por la "importante ayuda" a Argentina antes de las elecciones
Las declaraciones fueron realizadas por Donald Trump a su llegada a Japón, en el marco de una visita oficial, donde también aprovechó para darle crédito del éxito al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al Secretario de Estado, Marco Rubio, junto a Jamieson Greer.
El presidente estadounidense afirmó que, con estos resultados en las elecciones, Argentina "justificó la confianza" depositada por su Gobierno, e insinuó una vinculación con "la importante ayuda" que el país sudamericano recibió de su administración.
"Fue algo grandioso. Le doy mucho crédito a Scott (Bessent), Jamieson (Greer) y Marco (Rubio) porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y estamos logrando una posición muy fuerte allí", enfatizó Trump, sugiriendo un impacto regional del triunfo de Javier Milei.
Donald Trump: "Hizo un excelente trabajo"
Más temprano, Donald Trump había utilizado su red social para felicitar al libertario: "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su victoria en Argentina. Hizo un excelente trabajo. Nuestra confianza estuvo justificada por el pueblo de la República Argentina".
Por su parte, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, se sumó a las felicitaciones, destacando que los resultados de las "exitosas elecciones intermedias" de LLA otorgan a Milei un "mandato renovado para el cambio".
"Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando", concluyó Bessent, reforzando la línea de la Casa Blanca.