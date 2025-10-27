Trump impone una visa de 100.000 dólares y los hospitales de Estados Unidos alertan por falta de médicos

Visas de trabajo para Estados Unidos.jpg La decisión de Donald Trump de imponer una nueva tarifa de la visa H-1B encendió las alarmas en el sistema de salud de Estados Unidos.

Hospitales y asociaciones médicas se oponen a la medida

La Casa Blanca defendió la decisión asegurando que cumple la promesa de Donald Trump de “priorizar a los trabajadores estadounidenses”. Sin embargo, la nueva tarifa, que antes rondaba los 3.000 dólares, fue rechazada por organizaciones empresariales y del sector médico.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Médica Estadounidense se sumaron al reclamo, advirtiendo que la medida podría hacer “prohibitivo” el acceso al talento extranjero. Más de 50 entidades médicas pidieron que los médicos con visa H-1B sean exentos del aumento, señalando que “el personal sanitario estadounidense depende de médicos de otros países para mantener la calidad de atención”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración aclaró que la tarifa se aplicará solo a nuevos solicitantes que viven fuera del país, no a quienes renuevan o cambian su estatus migratorio.

Impacto en los hospitales rurales

En centros pequeños como St. Luke’s, el aumento podría ser devastador. “No hay suficientes médicos estadounidenses para cubrir todas las vacantes”, explicó Lundry. Los postulantes extranjeros, afirma, aportan experiencia y excelencia académica.

“Esas personas pueden ser verdaderas estrellas”, concluyó.