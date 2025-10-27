La decisión de Donald Trump de imponer una tarifa de 100.000 dólares por cada nueva visa H-1B encendió las alarmas en el sistema de salud estadounidense. Aunque la medida busca priorizar la contratación de trabajadores locales, los hospitales rurales temen que la norma agrave la escasez de médicos extranjeros que cubren puestos esenciales en zonas con pocos recursos, según CNN.
Trump impone una visa de 100.000 dólares y los hospitales de Estados Unidos alertan por falta de médicos
“De ninguna manera vamos a pagar 100.000 dólares”, advirtió Carolynn Lundry, coordinadora del programa de residencia del Hospital St. Luke’s, en Missouri. Cada año, el centro recluta 16 médicos extranjeros para su área de Medicina Interna, un grupo difícil de reemplazar con profesionales estadounidenses.
Según datos oficiales, más del 64% de los médicos extranjeros trabaja en regiones con falta de personal sanitario, y el 45% en áreas rurales. En total, Estados Unidos necesita más de 13.000 médicos adicionales para cubrir su déficit actual, y se estima que para 2037 el país enfrentará una escasez de 87.000 profesionales de atención primaria.
Hospitales y asociaciones médicas se oponen a la medida
La Casa Blanca defendió la decisión asegurando que cumple la promesa de Donald Trump de “priorizar a los trabajadores estadounidenses”. Sin embargo, la nueva tarifa, que antes rondaba los 3.000 dólares, fue rechazada por organizaciones empresariales y del sector médico.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Médica Estadounidense se sumaron al reclamo, advirtiendo que la medida podría hacer “prohibitivo” el acceso al talento extranjero. Más de 50 entidades médicas pidieron que los médicos con visa H-1B sean exentos del aumento, señalando que “el personal sanitario estadounidense depende de médicos de otros países para mantener la calidad de atención”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración aclaró que la tarifa se aplicará solo a nuevos solicitantes que viven fuera del país, no a quienes renuevan o cambian su estatus migratorio.
Impacto en los hospitales rurales
En centros pequeños como St. Luke’s, el aumento podría ser devastador. “No hay suficientes médicos estadounidenses para cubrir todas las vacantes”, explicó Lundry. Los postulantes extranjeros, afirma, aportan experiencia y excelencia académica.
“Esas personas pueden ser verdaderas estrellas”, concluyó.