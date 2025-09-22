La Casa Blanca aclara la polémica por la visa H-1B

“Los portadores actuales de visa H-1B podrán salir y volver a ingresar al país sin pagar la tasa. Tampoco aplica a renovaciones”, detalló Leavitt, en un intento por calmar la confusión generada tras el anuncio inicial del presidente Donald Trump.

A quién impacta la medida tomada por la Casa Blanca

La proclamación presidencial establece que, a partir del próximo ciclo de lotería de visas, toda nueva petición H-1B deberá estar acompañada del pago de 100.000 dólares. Sin este requisito, la solicitud será automáticamente rechazada.

La medida afecta especialmente a profesionales extranjeros altamente calificados, entre ellos ingenieros, médicos y especialistas en tecnología. Según datos del Migration Policy Institute (MPI), más del 70 % de las visas H-1B activas corresponden a ciudadanos de India, aunque también hay un número creciente de argentinos que participan en este programa para trabajar en empresas de tecnología y servicios en Estados Unidos.

Un comunicado de la Casa Blanca indicó además que los Departamentos de Trabajo y Seguridad Nacional (DHS) deberán publicar en las próximas semanas una guía conjunta para definir los mecanismos de verificación, controles y sanciones.

Reacciones y consecuencias

La noticia provocó desconcierto entre comunidades migrantes. El medio indio News9Live reportó que un grupo de pasajeros indios en un vuelo desde San Francisco pidió desembarcar al escuchar la noticia, por miedo a quedar fuera del programa, lo que retrasó la salida tres horas.

Expertos en política migratoria advierten que la tasa podría restringir severamente el acceso de trabajadores extranjeros, al imponer una barrera económica que muchas familias y empresas pequeñas no podrán asumir.

El trasfondo político

Según análisis de CNN y EFE, esta decisión se enmarca en la política migratoria de Donald Trump, centrada en endurecer el acceso a programas de trabajo para extranjeros y priorizar lo que la Casa Blanca denomina “empleo nacional”.

Con esta medida, el gobierno busca enviar una señal de mayor control sobre la inmigración laboral, en un contexto electoral marcado por promesas de restricción y proteccionismo.