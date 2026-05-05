No son IA: las nubes arcoíris que confundieron a todo el mundo por su forma que parece falsa

Imágenes de un grupo de nubes que cubrieron el cielo de Jong Gol, en Indonesia, llamaron la atención de todo internet, pero por los motivos incorrectos.
Las imágenes mostraban nubes que parecían estar encerrando arcoíris, y los internautas, ya acostumbrados a engaños online, sospecharon que se trataba de fotos generadas con inteligencia artificial.
Otros, menos desconfiados, sugerían que podría ser el camino que lleva hasta el mitológico Asgard, el pueblo donde viven los dioses nórdicos. No faltó quien comparó los colores y la forma de las nubes a un portal hacia la ciudad de Oz, en donde los deseos se hacen realidad.
Qué eran realmente las nubes
La realidad fue casi tan sorprendente como las descabelladas teorías: se trataba de nubes de verdad, y las imágenes no habían sido retocadas de ninguna manera.
El meteorólogo Lee Goldberg explicó que las nubes eran "nubes iridiscentes", un extraño fenómeno natural que se produce debido a pequeñas gotas de agua o cristales de hielo que están dentro de esas formaciones, y generan un "efecto arcoíris".
"Estos vibrantes espectáculos suelen aparecer cerca del sol y pueden durar solo unos instantes, lo que los convierte en una vista verdaderamente mágica para cualquiera que tenga la suerte de presenciarlos", indicó el meteorólogo. Las fotos y videos compartidos le dieron la razón.
Por su parte, Ida Pramuwardani, directora de Meteorología Pública de Indonesia, declaró que "al mismo tiempo, hay imponentes nubes cúmulos que pueden cubrir parte del arcoíris, de modo que la forma parece incompleta o parece una "nube de arcoíris"".