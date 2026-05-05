No son IA: las nubes arcoíris que confundieron a todo el mundo por su forma que parece falsa

nubes indonesia

Qué eran realmente las nubes

La realidad fue casi tan sorprendente como las descabelladas teorías: se trataba de nubes de verdad, y las imágenes no habían sido retocadas de ninguna manera.

El meteorólogo Lee Goldberg explicó que las nubes eran "nubes iridiscentes", un extraño fenómeno natural que se produce debido a pequeñas gotas de agua o cristales de hielo que están dentro de esas formaciones, y generan un "efecto arcoíris".

"Estos vibrantes espectáculos suelen aparecer cerca del sol y pueden durar solo unos instantes, lo que los convierte en una vista verdaderamente mágica para cualquiera que tenga la suerte de presenciarlos", indicó el meteorólogo. Las fotos y videos compartidos le dieron la razón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sciencegirl/status/2051352921439117791&partner=&hide_thread=false A spectacular example of cloud iridescence



formed when sunlight is diffracted through tiny water droplets in the atmosphere.



This happened in Indonesia pic.twitter.com/6aL38n6pdx — Science girl (@sciencegirl) May 4, 2026

Por su parte, Ida Pramuwardani, directora de Meteorología Pública de Indonesia, declaró que "al mismo tiempo, hay imponentes nubes cúmulos que pueden cubrir parte del arcoíris, de modo que la forma parece incompleta o parece una "nube de arcoíris"".