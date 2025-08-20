La Casa Blanca ordenó pintar de negro el muro con México para aumentar la temperatura y dificultar cruces

La funcionaria aclaró que esta decisión fue solicitada directamente por Donald Trump, quien considera que el muro debe convertirse en un símbolo de seguridad para Estados Unidos. “Es a la vez escudo y símbolo: un monumento al compromiso del presidente con la seguridad de los estadounidenses”, afirmó.

mexico frontera estados unidos temperatura 2 La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, saludando a un funcionario en frente del muro fronterizo entre Estados Unidos y México este martes, en Santa Teresa (Estados Unidos). Crédito: Cuenta X @sec_noem

El proyecto de renovación y expansión del muro avanza a una velocidad de aproximadamente 800 metros por día, con fondos provenientes de la ley de presupuesto aprobada en julio. La Casa Blanca también destina recursos a tecnología de vigilancia, sensores, cámaras y mejoras en infraestructura a lo largo de la frontera suroeste.

Una frontera más vigilada entre México y Estados Unidos

Con esta estrategia, Trump reafirma su intención de controlar la inmigración indocumentada en la frontera con México. El muro pintado de negro no solo busca elevar la temperatura de las barras metálicas, sino también enviar un mensaje político claro: endurecer las condiciones de cruce para quienes intenten ingresar sin autorización a Estados Unidos.