La Casa Blanca ordenó pintar de negro el muro con México para aumentar la temperatura y dificultar cruces

El gobierno del presidente Donald Trump implementó una nueva estrategia en la frontera con México: pintar de negro el muro metálico para que eleve su temperatura bajo el sol y se vuelva más difícil de escalar. Con esta medida, la Casa Blanca pretende reducir la migración indocumentada, reforzando una de las promesas centrales de Trump desde que llegó a Washington.
