La Casa Blanca estrena su cuenta oficial en TikTok

La Casa Blanca abrió su perfil oficial en TikTok mientras Trump advierte que la app será prohibida en Estados Unidos si no hay acuerdo con China

Jimena Díaz
El logo de TikTok

El logo de TikTok, en Los Ángeles, Estados Unidos (Archivo). La Casa Blanca abrió una cuenta en medio de la controversia sobre el cierre de la red social. Crédito: EFE/EPA/ Allison Dinner.

Según informa la agencia EFE, en sus primeras cuatro horas, la cuenta superó los 38.000 seguidores. En la descripción se lee: “Bienvenidos a la época dorada de Estados Unidos”. El perfil publicó dos videos iniciales: el primero con imágenes de Trump en actos públicos y el segundo mostrando la Casa Blanca.

“¡Estados Unidos, estamos de vuelta! ¿Qué hay de nuevo TikTok?”, señala el primer clip de 27 segundos, acompañado por escenas del presidente interactuando con ciudadanos. La narración de Trump refuerza el mensaje: “Todos los días me levanto determinado a entregar una mejor vida a esta nación. Yo soy su voz”.

TikTok bajo la lupa en Estados Unidos

La decisión de abrir una cuenta oficial ocurre mientras la aplicación enfrenta la amenaza de cierre en Estados Unidos. En julio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtió que TikTok “se irá a negro” el 17 de septiembre si no se crea una nueva sociedad que opere la plataforma y quede desvinculada de su matriz china, ByteDance.

Washington considera que, por motivos de seguridad nacional, TikTok debe desligarse de cualquier control extranjero considerado hostil. Esta medida busca que la plataforma sea administrada por inversores de países aliados.

Las prórrogas de Trump a TikTok

Bajo la administración de Joe Biden, el Congreso había aprobado una ley que exigía a TikTok encontrar un socio no chino antes de enero de 2025. Sin embargo, el proceso no avanzó.

Al asumir nuevamente la presidencia, Donald Trump firmó en su primer día una orden ejecutiva que otorgaba 75 días adicionales a la aplicación para ajustarse a las exigencias. El 4 de abril extendió el plazo otros 75 días, hasta el 19 de junio. Ese mismo día decidió conceder una nueva prórroga de 90 días, que vence el 17 de septiembre.

El republicano ha reconocido que valora el papel de TikTok como herramienta para acercarse al electorado joven, un factor clave en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

