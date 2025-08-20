La Casa Blanca estrena su cuenta oficial en TikTok

Embed - America we are BACK! What’s up TikTok? @whitehouse America we are BACK! What’s up TikTok? original sound - The White House

TikTok bajo la lupa en Estados Unidos

La decisión de abrir una cuenta oficial ocurre mientras la aplicación enfrenta la amenaza de cierre en Estados Unidos. En julio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtió que TikTok “se irá a negro” el 17 de septiembre si no se crea una nueva sociedad que opere la plataforma y quede desvinculada de su matriz china, ByteDance.

Washington considera que, por motivos de seguridad nacional, TikTok debe desligarse de cualquier control extranjero considerado hostil. Esta medida busca que la plataforma sea administrada por inversores de países aliados.

Las prórrogas de Trump a TikTok

Bajo la administración de Joe Biden, el Congreso había aprobado una ley que exigía a TikTok encontrar un socio no chino antes de enero de 2025. Sin embargo, el proceso no avanzó.

Al asumir nuevamente la presidencia, Donald Trump firmó en su primer día una orden ejecutiva que otorgaba 75 días adicionales a la aplicación para ajustarse a las exigencias. El 4 de abril extendió el plazo otros 75 días, hasta el 19 de junio. Ese mismo día decidió conceder una nueva prórroga de 90 días, que vence el 17 de septiembre.

El republicano ha reconocido que valora el papel de TikTok como herramienta para acercarse al electorado joven, un factor clave en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.