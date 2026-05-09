Perdió a su perro y lo encontró de la peor manera: enterrado, pero vivo

La dueña solicitó ayuda luego de buscar a la perrita sin resultado. Un equipo especializado en el rastreo de mascotas mediante tecnología avanzada inició una búsqueda por la zona. Los expertos utilizaron drones para sobrevolar el terreno, aunque los dispositivos no detectaron movimientos en la superficie durante las primeras horas de trabajo.

Rescate del perro

La suerte cambió cuando los rescatistas decidieron buscar en sectores con vegetación densa. En un área cubierta por ortigas, el compañero de Glynis escuchó un leve gemido que provenía del suelo. El animal estaba enterrado dentro de un túnel de conejos debido a un pequeño desprendimiento de tierra que bloqueó su salida. La mascota permanecía en una posición crítica con su hocico apenas rozando la superficie para poder respirar.

El equipo de salvamento trabajó durante casi media hora para remover la tierra compactada. Los presentes solo lograban ver una de las patas del animal mientras excavaban con cuidado.

El pequeño terrier resistió dos días en condiciones de asfixia antes de ser liberado por completo. Al salir del pozo, el animal mostró signos de alegría al reencontrarse con sus dueños.

Un sobreviviente

atrapado La situación de la perrita era desesperante para todos.

El personal de la organización Drone SAR For Lost Dogs UK coordinó las tareas finales de la búsqueda. Los especialistas destacaron la resistencia de la mascota ante la presión del lodo y la falta de espacio.

La dueña de la perra manifestó su emoción al comprobar que Krakka seguía con vida tras el accidente. "Estaba tan emocionada cuando la encontramos y estaba viva. Lo primero que hizo cuando la sacamos fue darme un beso", relató Ms Elgey.

Este rescate exitoso permitió que Krakka regresara a su hogar tras haber pasado cuarenta y ocho horas en una situación límite. La intervención de los voluntarios y el uso de equipos técnicos resultaron fundamentales para localizar el punto exacto donde estaba enterrada.

Glynis Elgey agradeció el apoyo recibido para recuperar a su fiel compañera en un desenlace que parecía imposible de lograr. "Ella siempre vuelve, nunca se aleja demasiado y pensé que algo le impedía volver", concluyó la mujer.