Pánico en alta mar por la aparición de un nuevo virus en un crucero: más de 100 casos de norovirus

Mientras el mundo sigue de cerca la crítica situación del buque que partió dese Ushuaia con casos de hantavirus, una nueva emergencia estalló en las últimas horas en el hemisferio norte: un brote masivo de norovirus afecta a más de un centenar de personas a bordo de un barco que zarpó desde Florida.

La industria de los cruceros enfrenta una doble crisis sanitaria esta semana. La coincidencia de ambos eventos pone en jaque los protocolos de seguridad biológica de las grandes empresas navieras.

Mientras el Caribbean Princess lidia con un virus gástrico altamente contagioso pero tratable, el MV Hondius enfrenta las consecuencias de un virus mucho más letal que obligó a una movilización internacional de fuerzas de seguridad y especialistas en infectología.

Pánico en alta mar: más de 100 infectados con norovirus

El foco de atención se desplazó hacia el sudeste de los Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que el brote comenzó el pasado 29 de abril, poco después de que el crucero de la empresa Princess Cruises abandonara Fort Lauderdale.

noro

Hasta el momento, 102 pasajeros y 13 tripulantes presentan síntomas compatibles con norovirus, como vómitos, fiebre y deshidratación extrema.

Con más de 3.100 personas a bordo, la compañía debió suspender todas las actividades grupales y reforzar la desinfección en áreas comunes para intentar frenar la propagación.

Se espera que el buque atraque este lunes en Puerto Cañaveral, donde será sometido a una inspección sanitaria exhaustiva antes de recibir autorización para su próxima salida.

Fuente: minutouno.com