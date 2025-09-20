Inicio Mundo Donald Trump
Trump impone tarifa de US$100.000 para visas H-1B: qué implica

Donald Trump impone tarifa de US$100.000 para visas H-1B. Qué cambia, quiénes se ven afectados y qué deben hacer argentinos que trabajan o planean trabajar allí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso una nueva tarifa de US$100.000 anuales por solicitud de visas H-1B (Archivo). Crédito: EFE.

La administración de Donald Trump firmó una proclama para imponer una nueva tarifa de US$100.000 anuales por solicitud de visas H-1B, tanto para nuevas aplicaciones como renovaciones. Este cambio forma parte de una política más amplia para restringir la inmigración legal de trabajadores extranjeros, buscando asegurar que las compañías sólo traigan talento especializado y que los salarios sean altos.

La tarifa afectará especialmente al sector tecnológico, que depende del talento extranjero. Empresas como Amazon, Microsoft y Google ya evalúan las consecuencias de esta medida, sobre todo para contratos futuros de trabajadores con visas H-1B.

La H-1B es una clasificación de visa de no inmigrante en Estados Unidos que permite a los empleadores estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas.

Cómo impacta este cambio en argentinos que viven en Estados Unidos

  • Trabajadores con visa H-1B: quienes tengan esta visa verán aumentado significativamente el costo que paga la empresa patrocinante. En muchos casos, podría reducirse la disposición de algunas empresas a solicitar renovaciones o nuevas visas para extranjeros si el costo se vuelve demasiado alto.
  • Profesionales en industrias tecnológicas, salud y STEM: sectores altamente dependientes de talento internacional podrían verse con menos oportunidades si los empleadores optan por evitar el gasto elevado.
  • Estudiantes que planean trabajar con H-1B después del OPT: quienes esperan usar el periodo de Optional Practical Training (OPT) y luego continuar con H-1B podrían encontrar más barreras, ya que los empleadores deberán calcular el nuevo costo dentro de sus presupuestos.
  • Viajes, mudanzas, cambio de visa: para argentinos que están fuera de Estados Unidos, reingresar o hacer trámites de transferencia o renovación podría tornarse más urgente para evitar el nuevo costo, similar a lo que se reporta en compañías que piden a algunos empleados volver antes de que la tarifa entre en vigencia.

Qué deberían hacer los argentinos afectados

  • Verificar si su empleador ya tiene planificado el cambio o le afecta la renovación de la visa H-1B.
  • Consultar con abogados de inmigración para revisar alternativas como visas O-1, EB-1A, o buscar formas de permanencia distinta si la H-1B se vuelve poco viable.
  • Mantener pendientes los comunicados oficiales del USCIS, del Departamento de Estado y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración sobre cómo será implementada la tarifa, posibles fases, excepciones o vías judiciales.

La imposición de una tarifa anual de US$100.000 para visas H-1B marca un giro drástico en la política migratoria de Estados Unidos, con impacto directo en empresas y trabajadores extranjeros.

Para los argentinos que ya residen o planean residir en el país, será clave anticiparse a los cambios, evaluar alternativas migratorias y contar con asesoría profesional para no ver interrumpidos sus proyectos laborales y de vida en Estados Unidos.

Fuente: AP News, The Guardian, Reuters, CBS News

