Trump impone tarifa de US$100.000 para visas H-1B: qué implica

Cómo impacta este cambio en argentinos que viven en Estados Unidos

Trabajadores con visa H-1B : quienes tengan esta visa verán aumentado significativamente el costo que paga la empresa patrocinante. En muchos casos, podría reducirse la disposición de algunas empresas a solicitar renovaciones o nuevas visas para extranjeros si el costo se vuelve demasiado alto.

: quienes tengan esta visa verán aumentado significativamente el costo que paga la empresa patrocinante. En muchos casos, podría reducirse la disposición de algunas empresas a solicitar renovaciones o nuevas para extranjeros si el costo se vuelve demasiado alto. Profesionales en industrias tecnológicas, salud y STEM : sectores altamente dependientes de talento internacional podrían verse con menos oportunidades si los empleadores optan por evitar el gasto elevado.

: sectores altamente dependientes de talento internacional podrían verse con menos oportunidades si los empleadores optan por evitar el gasto elevado. Estudiantes que planean trabajar con H-1B después del OPT : quienes esperan usar el periodo de Optional Practical Training (OPT) y luego continuar con H-1B podrían encontrar más barreras, ya que los empleadores deberán calcular el nuevo costo dentro de sus presupuestos.

: quienes esperan usar el periodo de y luego continuar con H-1B podrían encontrar más barreras, ya que los empleadores deberán calcular el nuevo costo dentro de sus presupuestos. Viajes, mudanzas, cambio de visa: para argentinos que están fuera de Estados Unidos, reingresar o hacer trámites de transferencia o renovación podría tornarse más urgente para evitar el nuevo costo, similar a lo que se reporta en compañías que piden a algunos empleados volver antes de que la tarifa entre en vigencia.

Qué deberían hacer los argentinos afectados

Verificar si su empleador ya tiene planificado el cambio o le afecta la renovación de la visa H-1B.

Consultar con abogados de inmigración para revisar alternativas como visas O-1, EB-1A, o buscar formas de permanencia distinta si la H-1B se vuelve poco viable.

Mantener pendientes los comunicados oficiales del USCIS, del Departamento de Estado y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración sobre cómo será implementada la tarifa, posibles fases, excepciones o vías judiciales.

La imposición de una tarifa anual de US$100.000 para visas H-1B marca un giro drástico en la política migratoria de Estados Unidos, con impacto directo en empresas y trabajadores extranjeros.

Para los argentinos que ya residen o planean residir en el país, será clave anticiparse a los cambios, evaluar alternativas migratorias y contar con asesoría profesional para no ver interrumpidos sus proyectos laborales y de vida en Estados Unidos.