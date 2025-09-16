Donald Trump ordena enviar la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee

Guardia Nacional en Memphis, Tennessee

Donald Trump firmó una proclamación que autoriza la presencia de la Guardia Nacional y de agentes federales del FBI en Memphis. El gobernador republicano Bill Lee respaldó la medida y agradeció la asistencia federal en la lucha contra el crimen. Sin embargo, la Casa Blanca no especificó fechas ni detalles sobre la duración del despliegue.

La decisión se enmarca en la estrategia del mandatario de asumir control directo sobre la seguridad en ciudades que, según él, están fuera de control. Un mes atrás, Donald Trump había federalizado Washington D.C., asegurando que la intervención redujo la criminalidad a niveles mínimos, aunque las estadísticas oficiales mostraban que la capital ya registraba la tasa de homicidios más baja en tres décadas.

Donald Trump advierte a otras ciudades

El presidente también advirtió que podría extender la medida a otras urbes gobernadas por alcaldes demócratas. Mencionó a Baltimore y Chicago, señalando a esta última como “la siguiente” en recibir tropas federales.

La intervención en Memphis, Tennessee, refuerza el mensaje político de Donald Trump en torno a la seguridad nacional, un tema central en su agenda y en su narrativa de campaña, donde busca mostrarse como el único capaz de “restablecer el orden” en las calles de Estados Unidos.