Donald Trump ordena enviar la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee

Donald Trump anuncia que enviará la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, al compararla como cuatro veces más peligrosa que Ciudad de México

Por Jimena Díaz [email protected]
El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmando una orden este lunes, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington en Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Samuel Corum.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis, Tennessee, tras asegurar que la ciudad enfrenta niveles de violencia sin precedentes, informó la agencia de noticias EFE. También advirtió a otras ciudades demócratas.

Según el mandatario, los habitantes de Memphis tienen “cuatro veces más probabilidades de ser asesinados” que en Ciudad de México, una comparación que generó impacto durante su conferencia en la Casa Blanca. “Y ya saben, Ciudad de México no es precisamente un paseo”, subrayó el presidente al justificar la decisión de intervenir con fuerzas federales.

Miembros armados de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Donald Trump anunci&oacute; que enviar&aacute; efectivos a Tennesse. Cr&eacute;dito. EFE/EPA/ Aaron Schwartz

Miembros armados de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Donald Trump anunció que enviará efectivos a Tennesse. Crédito. EFE/EPA/ Aaron Schwartz

Guardia Nacional en Memphis, Tennessee

Donald Trump firmó una proclamación que autoriza la presencia de la Guardia Nacional y de agentes federales del FBI en Memphis. El gobernador republicano Bill Lee respaldó la medida y agradeció la asistencia federal en la lucha contra el crimen. Sin embargo, la Casa Blanca no especificó fechas ni detalles sobre la duración del despliegue.

La decisión se enmarca en la estrategia del mandatario de asumir control directo sobre la seguridad en ciudades que, según él, están fuera de control. Un mes atrás, Donald Trump había federalizado Washington D.C., asegurando que la intervención redujo la criminalidad a niveles mínimos, aunque las estadísticas oficiales mostraban que la capital ya registraba la tasa de homicidios más baja en tres décadas.

Donald Trump advierte a otras ciudades

El presidente también advirtió que podría extender la medida a otras urbes gobernadas por alcaldes demócratas. Mencionó a Baltimore y Chicago, señalando a esta última como “la siguiente” en recibir tropas federales.

La intervención en Memphis, Tennessee, refuerza el mensaje político de Donald Trump en torno a la seguridad nacional, un tema central en su agenda y en su narrativa de campaña, donde busca mostrarse como el único capaz de “restablecer el orden” en las calles de Estados Unidos.

