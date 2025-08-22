Un grupo de efectivos de la Guardia Nacional patrullan Washington D.C.

Un grupo de efectivos de la Guardia Nacional patrullan Washington D.C., Estados Unidos, este jueves. Crédito: EFE/ Shawn Thew.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las tropas federales y la Guardia Nacional desplegadas en Washington permanecerán “por un largo tiempo”. La declaración la hizo durante una visita a una sede policial en Anacostia, uno de los barrios con mayores índices de criminalidad de la capital, informó EFE.

Rodeado por unos 300 efectivos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la DEA, el FBI y otras agencias, Trump afirmó que busca “una ciudad perfecta” y sin tolerancia para la violencia. Aunque había prometido patrullar las calles, se limitó a presidir un acto de agradecimiento con pizza para los agentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra indicadores de criminalidad en Washington, este 11 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. Cr&eacute;dito: EFE/Will Oliver/Pool.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra indicadores de criminalidad en Washington, este 11 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. Crédito: EFE/Will Oliver/Pool.

Ampliación del control federal en Washington

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad en Washington por 30 días bajo una ley que permite al gobierno federal intervenir cuando se declara una “emergencia” por criminalidad. Ahora planea extender ese plazo mediante una petición al Congreso.

“Quiero que Washington sea un lugar limpio y seguro”, dijo el presidente. Desde el inicio de la intervención, seis estados republicanos, Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee, enviaron refuerzos, elevando a más de 2.000 los soldados desplegados en la capital.

La medida enfrenta fuerte rechazo local, las encuestas muestran que la mayoría de los residentes critican la militarización, y la comunidad abucheó al vicepresidente JD Vance y al secretario de Defensa Pete Hegseth durante una visita a las tropas en la estación central de tren.

Arrestos y controversias por la militarización

La estrategia de Donald Trump ya generó más de 600 arrestos en Washington. Según la fiscal general Pam Bondi, hasta la fecha se han confiscado 86 armas ilegales y en las últimas 24 horas se sumaron 53 arrestos, además de 24 operativos del ICE y 10 armas incautadas.

No obstante, la militarización también trajo incidentes. Un Humvee de la Guardia Nacional chocó contra un vehículo civil cerca de la Explanada Nacional, obligando a los bomberos a rescatar al conductor herido.

Tras el evento en Anacostia, Donald Trump regresó a la Casa Blanca en “La Bestia”, el automóvil presidencial, sin realizar la patrulla en las calles que había anunciado. El despliegue en Washington refleja la apuesta de Trump por imponer orden con mano dura.

