Zelenski se reunirá con Trump y líderes europeos en un encuentro estratégico sobre Ucrania

La llamada entre Zelenski y Trump, destinada a coordinar la reunión, duró una hora y posteriormente se sumaron varios líderes europeos. "Ucrania reafirma su disposición a realizar el máximo esfuerzo para lograr la paz", enfatizó el presidente ucraniano, subrayando también la importancia de que " la fortaleza de Estados Unidos tenga un impacto en la evolución de la situación".

Zelesky y Trump (1) Tras la Cumbre de Alaska: Ucrania busca retomar los puntos tratados

Zelenski visitará a Trump junto a líderes europeos en un encuentro clave

Tras la conversación inicial entre Zelenski y Trump se unieron mediante videoconferencia a la cita el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente de Polonia, Karol Nawrocki; el primer ministro británico, Keir Starmer; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; y el enviado especial de EE.UU. Steve Witkoff.