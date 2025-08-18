Anunciado el pasado sábado, el presidente de Ucrania planea reunirse con Donald Trump para retomar los puntos tratados en la Cumbre de Alaska 2025, que se realizó hace tres días entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia.
Zelenski se reunirá con Trump y líderes europeos en un encuentro estratégico sobre Ucrania
El presidente ucraniano planea reunirse con Trump y líderes europeos para retomar la Cumbre de Alaska 2025, reafirmando su compromiso con la paz y el papel clave de Estados Unidos en la situación