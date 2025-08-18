Inicio Mundo Donald Trump
Internacionales

Zelenski se reunirá con Trump y líderes europeos en un encuentro estratégico sobre Ucrania

El presidente ucraniano planea reunirse con Trump y líderes europeos para retomar la Cumbre de Alaska 2025, reafirmando su compromiso con la paz y el papel clave de Estados Unidos en la situación

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
El mundo observa los próximos movimientos de Trump y Zelenski

El mundo observa los próximos movimientos de Trump y Zelenski

Anunciado el pasado sábado, el presidente de Ucrania planea reunirse con Donald Trump para retomar los puntos tratados en la Cumbre de Alaska 2025, que se realizó hace tres días entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia.

La llamada entre Zelenski y Trump, destinada a coordinar la reunión, duró una hora y posteriormente se sumaron varios líderes europeos. "Ucrania reafirma su disposición a realizar el máximo esfuerzo para lograr la paz", enfatizó el presidente ucraniano, subrayando también la importancia de que " la fortaleza de Estados Unidos tenga un impacto en la evolución de la situación".

Zelesky y Trump (1)
Tras la Cumbre de Alaska: Ucrania busca retomar los puntos tratados

Tras la Cumbre de Alaska: Ucrania busca retomar los puntos tratados

Zelenski visitará a Trump junto a líderes europeos en un encuentro clave

Tras la conversación inicial entre Zelenski y Trump se unieron mediante videoconferencia a la cita el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente de Polonia, Karol Nawrocki; el primer ministro británico, Keir Starmer; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; y el enviado especial de EE.UU. Steve Witkoff.

El encuentro virtual se organizó como una reacción estratégica a las conversaciones Trump-Putin del viernes en Alaska, que no dejaron anuncios de acuerdos para resolver el conflicto ucraniano, y busca coordinar una respuesta europea unificada antes de la crucial reunión que Zelenski mantendrá con Trump este lunes.

Zelesky y Trump (2)
Europa atenta: líderes europeos se sumaron a la conversación.

Europa atenta: líderes europeos se sumaron a la conversación.

El resultado de la cumbre de Alaska 2025

El presidente Trump aseguró que él y Vladímir Putin lograron “grandes avances”, aunque sin dar detalles, dejando que la imaginación del mundo complete lo que realmente se alcanzó.

Tras recorrer un camino largo y complejo, Trump terminó ofreciendo solo esas vaguedades, lo que, sin embargo, puede haber aliviado a los aliados europeos y a los funcionarios ucranianos, al no ceder a concesiones unilaterales ni a acuerdos que pudieran complicar futuras negociaciones.

Temas relacionados:

Te puede interesar