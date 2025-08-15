Inicio Política Donald Trump
Cumbre en Alaska

Reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin por la guerra en Ucrania: "El acuerdo definitivo no llegó"

"Tuvimos una reunión productiva, llegamos a algunos acuerdos, pero no en todos. Tenemos una buena chance de llegar a un acuerdo”, expresó Donald Trump

Por UNO
El presidente de Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron este viernes en Alaska.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron este viernes en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, para una cumbre centrada en el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. Luego de casi tres horas, se conoció que no se logró el acuerdo definitivo pero sí se avanzó en varios sentidos.

"Tuvimos una reunión productiva, llegamos a algunos acuerdos, pero no en todos. Tenemos una buena chance de llegar a un acuerdo”, expresó el líder estadounidense durante una conferencia de prensa donde no se aceptaron preguntas ni se dieron a conocer más detalles del cónclave.

En coincidencia, su par ruso destacó que "avanzando en este camino, podemos lograr el fin del conflicto ucraniano”.

cumbre putin trump
Vladimir Putin y Donald Trump en la base militar de Alaska.

Vladimir Putin y Donald Trump en la base militar de Alaska.

El cónclave con Vladimir Putin

El encuentro fue el primero del líder del Kremlin en territorio occidental tras el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022.

Putin, quien llegó a Alaska a poco antes de las 11 (16 de Buenos Aires) fue recibido con un apretón de manos por parte de Trump, en una alfombra roja desplegada en el aeropuerto de la base militar.

Según supo Noticias Argentinas, la reunión comenzó con una recepción inusualmente cálida que generó polémica. En las imágenes en vivo, se observó a Trump aplaudiendo la llegada de Putin, pero el video oficial difundido más tarde por la Casa Blanca fue editado para suprimir esa escena y mostrar únicamente el posterior apretón de manos.

Tras el saludo protocolar, Putin aceptó viajar junto a Trump en su automóvil blindado que los condujo a la base, sede de la cumbre.

putin trump
Putin y Trump antes de la conferencia de prensa.

Putin y Trump antes de la conferencia de prensa.

Ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema “Persiguiendo la Paz” antes de iniciar las conversaciones y evitaron responder las preguntas de los periodistas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que en la reunión también participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial de Trump Steve Witkoff, según el portal DW.

Putin estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores Yuri Ushakov.

Las conversaciones se centraron en conseguir un posible alto el fuego en Ucrania, lo que finalmente no se pudo concretar.

Trump afirmó que avanzaron "un poco” e hicieron "grandes progresos” en su reunión bilateral y remarcó: "No hay trato hasta que hay un trato”.

"Voy a llamar a la OTAN en un rato. Llamaré a las distintas personas que considere adecuadas. Y, por supuesto, llamaré al presidente (Volodímir) Zelenski y le contaré sobre la reunión de hoy. En última instancia, depende de ellos”, dijo Trump.

"Tuvimos una reunión sumamente productiva y se acordaron muchos puntos”, manifestó Trump pero aclaró que "no lo logramos, pero tenemos muy buenas posibilidades de lograrlo”.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas relacionados:

Te puede interesar