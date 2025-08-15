Reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin por la guerra en Ucrania: "El acuerdo definitivo no llegó"

cumbre putin trump Vladimir Putin y Donald Trump en la base militar de Alaska.

El cónclave con Vladimir Putin

El encuentro fue el primero del líder del Kremlin en territorio occidental tras el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022.

Putin, quien llegó a Alaska a poco antes de las 11 (16 de Buenos Aires) fue recibido con un apretón de manos por parte de Trump, en una alfombra roja desplegada en el aeropuerto de la base militar.

Según supo Noticias Argentinas, la reunión comenzó con una recepción inusualmente cálida que generó polémica. En las imágenes en vivo, se observó a Trump aplaudiendo la llegada de Putin, pero el video oficial difundido más tarde por la Casa Blanca fue editado para suprimir esa escena y mostrar únicamente el posterior apretón de manos.

Tras el saludo protocolar, Putin aceptó viajar junto a Trump en su automóvil blindado que los condujo a la base, sede de la cumbre.

putin trump Putin y Trump antes de la conferencia de prensa. Foto: Noticias Argentinas

Ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema “Persiguiendo la Paz” antes de iniciar las conversaciones y evitaron responder las preguntas de los periodistas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que en la reunión también participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial de Trump Steve Witkoff, según el portal DW.

Putin estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores Yuri Ushakov.

Las conversaciones se centraron en conseguir un posible alto el fuego en Ucrania, lo que finalmente no se pudo concretar.

Trump afirmó que avanzaron "un poco” e hicieron "grandes progresos” en su reunión bilateral y remarcó: "No hay trato hasta que hay un trato”.

"Voy a llamar a la OTAN en un rato. Llamaré a las distintas personas que considere adecuadas. Y, por supuesto, llamaré al presidente (Volodímir) Zelenski y le contaré sobre la reunión de hoy. En última instancia, depende de ellos”, dijo Trump.

"Tuvimos una reunión sumamente productiva y se acordaron muchos puntos”, manifestó Trump pero aclaró que "no lo logramos, pero tenemos muy buenas posibilidades de lograrlo”.

Fuente: Noticias Argentinas