Inicio Mundo Donald Trump
Viajes al espacio

Donald Trump acelera los viajes al espacio con una nueva orden ejecutiva

Donald Trump firma orden ejecutiva para agilizar licencias y potenciar los viajes al espacio, buscando liderazgo global de Estados Unidos

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
El despegue de un cohete Starship

El despegue de un cohete Starship, desde Starbase, en Boca Chica, Texas en Estados Unidos (Archivo). Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que beneficia directamente a las empresas privadas del sector aeroespacial. Crédito: EFE/ Abraham Pineda-Jacome.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que beneficia directamente a las empresas privadas del sector aeroespacial. El objetivo es garantizar que puedan realizar misiones de forma más eficiente, algo que el mandatario considera “fundamental” para la economía y la seguridad nacional.

Según informa EFE, esta medida podría beneficiar especialmente a compañías como SpaceX, de Elon Musk, que mantiene contratos vigentes con el Gobierno y trabajó hasta mayo para el gobierno. La meta es aumentar de manera “sustancial” los lanzamientos comerciales de cohetes antes de 2030. Para lograrlo, la Casa Blanca agilizará los procesos de licencias y permisos para operadores con sede en Estados Unidos.

Una vía rápida para los lanzamientos espaciales

Según la orden, el Secretario de Transporte, en coordinación con el presidente del Consejo de Calidad Ambiental, podrá “utilizar todas las autoridades disponibles” para eliminar o acelerar las revisiones ambientales y otros obstáculos que retrasen la concesión de licencias y permisos para lanzamientos y reingresos.

Sean Duffy, Secretario de Transporte, celebró la medida en su cuenta de X (antes Twitter), calificándola como “VISIONARIA”. Destacó que él y Donald Trump comparten la visión de que el Departamento de Transporte no se limita a trenes, aviones y automóviles: “El espacio juega un papel crucial en nuestro futuro. Nos estamos lanzando hacia la última frontera y esta orden ejecutiva permitirá que Estados Unidos lidere el mundo desde los viajes terrestres hasta los viajes espaciales”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecDuffy/status/1955778318696866260?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955778318696866260%7Ctwgr%5E7ea8f5490f20f6646d067edc2ea6562841ac5b53%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-08-14%2Fdonald-trump-orden-facilitar-viajes-comerciales-espacio%2F&partner=&hide_thread=false

Cambios regulatorios para un nuevo capítulo en el espacio

La orden también establece que, en un plazo de 150 días, el Secretario de Comercio deberá proponer un nuevo proceso para autorizar misiones individuales que estén contempladas por el Tratado del Espacio Exterior de 1967, pero que no estén claramente reguladas en la actualidad. El objetivo es simplificar y agilizar los permisos, reduciendo la burocracia que enfrenta la industria espacial.

Con esta acción, la administración de Donald Trump busca posicionar a Estados Unidos como líder indiscutible en los viajes y exploración del espacio. Si se cumplen las metas para 2030, el país no solo acelerará su presencia en la órbita terrestre, sino que también abrirá la puerta a una nueva era de competitividad y oportunidades para el sector privado.

Temas relacionados:

Te puede interesar