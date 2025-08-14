Donald Trump acelera los viajes al espacio con una nueva orden ejecutiva

Sean Duffy, Secretario de Transporte, celebró la medida en su cuenta de X (antes Twitter), calificándola como “VISIONARIA”. Destacó que él y Donald Trump comparten la visión de que el Departamento de Transporte no se limita a trenes, aviones y automóviles: “El espacio juega un papel crucial en nuestro futuro. Nos estamos lanzando hacia la última frontera y esta orden ejecutiva permitirá que Estados Unidos lidere el mundo desde los viajes terrestres hasta los viajes espaciales”, afirmó.

Cambios regulatorios para un nuevo capítulo en el espacio

La orden también establece que, en un plazo de 150 días, el Secretario de Comercio deberá proponer un nuevo proceso para autorizar misiones individuales que estén contempladas por el Tratado del Espacio Exterior de 1967, pero que no estén claramente reguladas en la actualidad. El objetivo es simplificar y agilizar los permisos, reduciendo la burocracia que enfrenta la industria espacial.

Con esta acción, la administración de Donald Trump busca posicionar a Estados Unidos como líder indiscutible en los viajes y exploración del espacio. Si se cumplen las metas para 2030, el país no solo acelerará su presencia en la órbita terrestre, sino que también abrirá la puerta a una nueva era de competitividad y oportunidades para el sector privado.