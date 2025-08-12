Donald Trump y el récord de arrestos de inmigrantes en seis meses

Caen los cruces ilegales a mínimos históricos en Estados Unidos

Datos de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) muestran que en julio se registraron solo 24.628 encuentros fronterizos a nivel nacional, el número más bajo desde que hay registros. Esta cifra supera el récord mínimo anterior de junio.

En la frontera con México, las detenciones bajaron a 4.601 en julio, un 24 % menos que en junio y un 92 % menos que el año pasado. Además, no hubo liberaciones bajo libertad condicional o parole, frente a las más de 12.000 registradas en julio de 2024.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró el resultado: “Se acabaron las excusas. Hemos recuperado nuestra frontera y puesto a los cárteles a la defensiva”.

Kristi Noem y Donald Trump.jpg La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Críticas de defensores de los inmigrantes

Mientras el Gobierno presume de cifras, defensores de los inmigrantes y activistas de derechos humanos denuncian abusos y violaciones del debido proceso en cientos de arrestos y deportaciones.

Algunos de los detenidos permanecen en centros de reclusión como el polémico “Alligator Alcatraz” en los Everglades de Florida, acusado de condiciones inhumanas.

La política migratoria de Donald Trump sigue dividiendo a Estados Unidos, con cifras históricas que el Gobierno defiende como una victoria y que sus críticos consideran una amenaza para los derechos humanos.