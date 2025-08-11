Donald Trump toma el control de la policía de Washington y despliega la Guardia Nacional

washington donald trump efe 2 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra indicadores de criminalidad en Washington, este 11 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. Crédito: EFE/Will Oliver/Pool.

Guardia Nacional y plan de mano dura

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que las tropas de la Guardia Nacional ya están desplegadas para apoyar a las autoridades locales y federales. Trump aseguró que esta ofensiva contra el crimen en Washington es solo el inicio de una campaña nacional para “retomar el control” de otras ciudades con altos niveles de violencia e inmigración ilegal.

“El día de la liberación para Washington D.C. ha llegado”, afirmó el presidente, advirtiendo que ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago también enfrentarán medidas similares.

Donald Trump envió a unos 300 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángelespara dispersar las protestas contra las redadas migratorias en el mes de junio.

¿Peor que Bogotá o México?

Trump afirmó que la tasa de homicidios en Washington supera a la de Bogotá, Ciudad de México e incluso a capitales conflictivas como Bagdad. Según datos de 2024, la capital estadounidense registró 27,54 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble que Bogotá (15,1) y por encima de Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París y La Habana.

El presidente comparó además las cifras con las de Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José, asegurando que la capital de Estados Unidos lidera el ranking de violencia per cápita.