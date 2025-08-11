Inicio Mundo Donald Trump
Donald Trump toma el control de la policía de Washington y despliega la Guardia Nacional

Donald Trump asumió el control de la policía de Washington y desplegó la Guardia Nacional. Comparó la violencia de esta ciudad con la de Bogotá y México

Por UNO
El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra indicadores de criminalidad en Washington, este 11 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. Crédito: EFE/Will Oliver/Pool.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Gobierno federal tomará el control de la policía de Washington D.C. y desplegará tropas de la Guardia Nacional. La medida, respaldada por la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, le permite asumir el mando de la Policía Metropolitana en situaciones de emergencia.

Donald Trump asume el control de la policía de Washington

En conferencia de prensa en la Casa Blanca, según informa EFE, Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública” y colocó a la policía capitalina bajo la supervisión de la fiscal general Pam Bondi. También nombró al director interino de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como comisario de la ciudad.

El mandatario calificó la decisión como una “acción histórica para rescatar la capital nacional del crimen y el caos” y confirmó que 800 guardias nacionales ya están movilizados, con posibilidad de enviar más si es necesario. Según Donald Trump, se intervendrán campamentos de personas sin hogar y se aplicará mano dura contra “delincuentes juveniles”.

washington donald trump efe 2
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra indicadores de criminalidad en Washington, este 11 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. Cr&eacute;dito: EFE/Will Oliver/Pool.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra indicadores de criminalidad en Washington, este 11 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. Crédito: EFE/Will Oliver/Pool.

Guardia Nacional y plan de mano dura

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que las tropas de la Guardia Nacional ya están desplegadas para apoyar a las autoridades locales y federales. Trump aseguró que esta ofensiva contra el crimen en Washington es solo el inicio de una campaña nacional para “retomar el control” de otras ciudades con altos niveles de violencia e inmigración ilegal.

“El día de la liberación para Washington D.C. ha llegado”, afirmó el presidente, advirtiendo que ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago también enfrentarán medidas similares.

Donald Trump envió a unos 300 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángelespara dispersar las protestas contra las redadas migratorias en el mes de junio.

¿Peor que Bogotá o México?

Trump afirmó que la tasa de homicidios en Washington supera a la de Bogotá, Ciudad de México e incluso a capitales conflictivas como Bagdad. Según datos de 2024, la capital estadounidense registró 27,54 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble que Bogotá (15,1) y por encima de Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París y La Habana.

El presidente comparó además las cifras con las de Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José, asegurando que la capital de Estados Unidos lidera el ranking de violencia per cápita.

