Donald Trump moviliza la Guardia Nacional por las protestas contra las políticas migratorias

Trump justificó que la decisión era para sofocar “una forma de rebelión” e invocó una sección de la Ley de las Fuerzas Armadas que permite al presidente de Estados Unidos pasar por alto la autoridad de un gobernador sobre la Guardia Nacional de su estado y llamar a esas tropas al servicio federal cuando lo considere necesario para repeler una invasión o reprimir una rebelión, según establece la ley.

donald-trump-ordenes-ejecutivas-efe-1.jpg El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma de órdenes ejecutivas en la Casa Blanca. Crédito: EFE/Chris Kleponis/Pool.

Donald Trump: "Será algo muy contundente

Donald Trump no descartó enviar tropas adicionales incluso sin invocar la Ley de Insurrección. “Vamos a tener tropas en todas partes. No vamos a permitir que esto le ocurra a nuestro país. No vamos a dejar que nuestro país sea destrozado como lo fue bajo Biden”, declaró.

El presidente de Estados Unidos también afirmó que “si vemos un peligro para nuestro país y para nuestros ciudadanos, será algo muy, muy contundente en términos de ley y orden. Se trata de ley y orden.”

Los disturbios empezaron el viernes pasado después de que agentes federales de inmigración detuvieran a decenas de personas en diferentes lugares de la ciudad como parte de la fuerte ofensiva de la segunda administración Trump contra la inmigración ilegal, que ha implicado oleadas de redadas y deportaciones masivas en todo el país.

Durante dos días hubo enfrentamientos entre los efectivos y manifestantes en el área de Los Ángeles, sobre todo en la localidad de Paramount y en la vecina Compton. Hubo por lo menos 100 arrestos, según las autoridades.