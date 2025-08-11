El plan de Donald Trump no hará feliz ni a Rusia ni a Ucrania, según el vicepresidente JD Vance

La cumbre se confirmó después de que el enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, viajara a Moscú. Su visita coincidió con el vencimiento del ultimátum de Trump para que Rusia adoptara medidas concretas para poner fin al conflicto, bajo amenaza de nuevas sanciones.

Intercambio de territorios y reacciones internacionales

El encuentro genera polémica por las conversaciones sobre posibles intercambios o cesiones de territorio. Sin embargo, Whitaker aclaró que “no habrá cesiones de grandes secciones que no se hayan ganado en el campo de batalla”.

Desde Ucrania, Zelenski advirtió que cualquier decisión tomada sin la participación de su país es “contraria a la paz” y “nace muerta”. Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, respaldaron esta postura en un comunicado conjunto: “El camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”.