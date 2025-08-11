Inicio Mundo Rusia
Acuerdo de paz incómodo

El plan de Donald Trump no hará feliz ni a Rusia ni a Ucrania, según el vicepresidente JD Vance

El vicepresidente admite que el plan de Donald Trump para Rusia y Ucrania dejará a ambos insatisfechos, pero podría terminar la guerra

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
El vicepresidente de Estados Unidos

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, se expresó por el conflicto Rusia Ucrania. Crédito: EFE.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió que el acuerdo de paz que impulsa Donald Trump no será del agrado ni de Rusia ni de Ucrania. “Tanto los rusos como los ucranianos van a quedar insatisfechos, pero no creo que puedan negociar sin el liderazgo de Donald J. Trump”, dijo en una entrevista con Fox News.

vladimir-putin-volodimir-zelenski.jpg
El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el de Ucrania, Volodimir Zelenski.

EFE informó que Vance aseguró que el objetivo es encontrar un pacto con el que Rusia y Ucrania puedan “vivir en relativa paz” y poner fin a la matanza. Sus declaraciones se producen pocos días antes de que Trump se reúna en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que será la primera reunión entre líderes de ambas naciones desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Una cumbre clave en Alaska

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, reveló que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, podría asistir a la reunión, aunque la decisión final depende de Trump. No se han definido los detalles logísticos, pero la fecha está marcada: 15 de agosto.

La cumbre se confirmó después de que el enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, viajara a Moscú. Su visita coincidió con el vencimiento del ultimátum de Trump para que Rusia adoptara medidas concretas para poner fin al conflicto, bajo amenaza de nuevas sanciones.

Intercambio de territorios y reacciones internacionales

El encuentro genera polémica por las conversaciones sobre posibles intercambios o cesiones de territorio. Sin embargo, Whitaker aclaró que “no habrá cesiones de grandes secciones que no se hayan ganado en el campo de batalla”.

Desde Ucrania, Zelenski advirtió que cualquier decisión tomada sin la participación de su país es “contraria a la paz” y “nace muerta”. Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, respaldaron esta postura en un comunicado conjunto: “El camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”.

