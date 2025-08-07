Vladimir Putin y Donald Trump se preparan para una cumbre histórica

La tensión comercial entre Estados Unidos, Rusia, India y China

Mientras Donald Trump avanza con la cumbre, también endurece su postura comercial. Esta semana firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales del 25% a las importaciones de petróleo ruso desde India, elevando el total al 50%. Aunque aún no se decidió sobre China, se espera un posible enfrentamiento comercial tras el fin de la actual tregua el 12 de agosto.

Desde Moscú, se reafirmó la prioridad de mantener una “asociación estratégica privilegiada” con India, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Rusia exporta más del 70% de su crudo a India y China, sus principales aliados económicos en medio del conflicto con Occidente.

¿Habrá espacio para Zelenski?

La posibilidad de incluir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una futura cumbre tripartita fue mencionada por el emisario estadounidense Steve Witkoff durante su visita al Kremlin. Sin embargo, la respuesta rusa fue el silencio absoluto. Todo indica que, por ahora, la conversación seguirá siendo entre Putin y Trump.