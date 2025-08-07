Inicio Mundo Vladimir Putin
Vladimir Putin y Donald Trump se preparan para una cumbre histórica

Trump y Putin preparan una cumbre clave mientras aumentan los aranceles y crecen las tensiones entre Estados Unidos, Rusia, India y China

Por Jimena Díaz [email protected]
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladimir Putin. Crédito: EFE/ EPA/JIM LO SCALZO / SPUTNIK POOL.

Putin y Donald Trump acuerdan una cumbre

Este será el primer encuentro entre ambos desde 2019, y la primera vez que Putin se reúna con un presidente estadounidense desde su cumbre con Joe Biden en 2021. A pesar de haber evitado críticas directas a Trump desde su regreso a la Casa Blanca, Rusia había postergado esta cumbre, insistiendo en que debía ser cuidadosamente preparada y no limitada al conflicto ucraniano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió la paciencia tras la negativa de Vladimir Putin en declarar un alto el fuego. Crédito: EFE.

La Casa Blanca, sin embargo, perdió la paciencia tras la negativa de Putin a declarar un alto el fuego, lo que precipitó las negociaciones. Aunque se barajan sedes como Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Turquía, aún no hay confirmación oficial.

La tensión comercial entre Estados Unidos, Rusia, India y China

Mientras Donald Trump avanza con la cumbre, también endurece su postura comercial. Esta semana firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales del 25% a las importaciones de petróleo ruso desde India, elevando el total al 50%. Aunque aún no se decidió sobre China, se espera un posible enfrentamiento comercial tras el fin de la actual tregua el 12 de agosto.

Desde Moscú, se reafirmó la prioridad de mantener una “asociación estratégica privilegiada” con India, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Rusia exporta más del 70% de su crudo a India y China, sus principales aliados económicos en medio del conflicto con Occidente.

¿Habrá espacio para Zelenski?

La posibilidad de incluir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una futura cumbre tripartita fue mencionada por el emisario estadounidense Steve Witkoff durante su visita al Kremlin. Sin embargo, la respuesta rusa fue el silencio absoluto. Todo indica que, por ahora, la conversación seguirá siendo entre Putin y Trump.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, este miércoles en el Kremlin. Crédito: EFE/EPA/Gavril Grigorov/ SPUTNIK / KREMLIN POOL.

