Cumbre histórica

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Alaska para negociar la paz en Ucrania

Reunión clave entre Trump y Putin en Alaska para buscar la paz en Ucrania y posible intercambio territorial. Tensiones y expectativas globales

Por Jimena Díaz [email protected]
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la última reunión con Donald Trump (Archivo). Crédito: EFE/Michael Klimentyev/Sputnik/Kremlin/Pool.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el próximo 15 de agosto se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin en Alaska. El anuncio, hecho en Truth Social, marca el primer encuentro directo entre ambos líderes y uno de los momentos diplomáticos más esperados del año, informó EFE.

Cumbre histórica en Alaska

La última vez que Putin se reunió con un presidente estadounidense fue en 2021, cuando mantuvo un diálogo con Joe Biden en Ginebra. Esta nueva cita llega tras meses de tensiones y un ultimátum de Trump a Rusia para frenar los bombardeos en Ucrania.

En los últimos días, la Casa Blanca aumentó la presión económica sobre Moscú, incluyendo nuevos aranceles a países como India que compran petróleo ruso. El Kremlin confirmó el encuentro, destacando que “Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos” y que Alaska es un escenario lógico para una cumbre de alto nivel.

Paz en Ucrania e intercambio territorial

Donald Trump adelantó que la reunión buscará el fin del conflicto en Ucrania y podría incluir un polémico intercambio de territorios “que beneficie a ambas partes”. Reconoció que la negociación será “complicada” por tratarse de zonas disputadas desde hace más de tres años, con miles de víctimas en ambos lados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reuni&oacute;n con Volod&iacute;mir Zelenski (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/Jim Lo Scalzo/Pool.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con Volodímir Zelenski (Archivo). Crédito: EFE/Jim Lo Scalzo/Pool.

El presidente aseguró que “todas las partes quieren la paz” y que se están acercando a un cese el fuego. Según Trump, tanto Vladimir Putin como el presidente ucraniano Volodímir Zelenski están comprometidos con lograr un acuerdo.

Las autoridades de Kiev, sin embargo, reiteraron que no cederán territorios ocupados por Rusia. Trump insistió en que Europa desea el fin de la guerra y recordó el envío reciente de ayuda militar a Ucrania a través de un acuerdo con la OTAN.

Expectativa mundial por la reunión en Alaska

Medvédev, el expresidente de Rusia, criticó los ultimátums de Estados Unidos para que Rusia detenga la guerra en Ucrania. Según él, las amenazas de Trump podrían desencadenar una guerra directa entre las dos potencias. A lo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de dos submarinos nucleares como respuesta a lo que calificó de “provocaciones” por parte del expresidente ruso.

La cita en Alaska podría redefinir el rumbo de la guerra y la relación entre Washington y Moscú. Con el estrecho de Bering como frontera simbólica, el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin será observado de cerca por líderes y analistas en todo el mundo.

