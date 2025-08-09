Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Alaska para negociar la paz en Ucrania

Paz en Ucrania e intercambio territorial

Donald Trump adelantó que la reunión buscará el fin del conflicto en Ucrania y podría incluir un polémico intercambio de territorios “que beneficie a ambas partes”. Reconoció que la negociación será “complicada” por tratarse de zonas disputadas desde hace más de tres años, con miles de víctimas en ambos lados.

trump putin cumbre efe 2 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con Volodímir Zelenski (Archivo). Crédito: EFE/Jim Lo Scalzo/Pool.

El presidente aseguró que “todas las partes quieren la paz” y que se están acercando a un cese el fuego. Según Trump, tanto Vladimir Putin como el presidente ucraniano Volodímir Zelenski están comprometidos con lograr un acuerdo.

Las autoridades de Kiev, sin embargo, reiteraron que no cederán territorios ocupados por Rusia. Trump insistió en que Europa desea el fin de la guerra y recordó el envío reciente de ayuda militar a Ucrania a través de un acuerdo con la OTAN.

Expectativa mundial por la reunión en Alaska

Medvédev, el expresidente de Rusia, criticó los ultimátums de Estados Unidos para que Rusia detenga la guerra en Ucrania. Según él, las amenazas de Trump podrían desencadenar una guerra directa entre las dos potencias. A lo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de dos submarinos nucleares como respuesta a lo que calificó de “provocaciones” por parte del expresidente ruso.

La cita en Alaska podría redefinir el rumbo de la guerra y la relación entre Washington y Moscú. Con el estrecho de Bering como frontera simbólica, el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin será observado de cerca por líderes y analistas en todo el mundo.