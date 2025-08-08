Donald Trump, nominado al Premio Nobel de la Paz por Camboya

Gracias a esa presión diplomática, ambas naciones firmaron un alto el fuego el 28 de julio en Malasia, país que también actuó como mediador. Aunque el acuerdo tuvo un inicio inestable, se mantiene en vigor.

Hun Manet destacó la “diplomacia visionaria” de Donald Trump, a quien definió como uno de los principales impulsores de la paz en regiones conflictivas.

Un candidato global por la paz, según Camboya

El líder camboyano también mencionó otras intervenciones diplomáticas de Trump en conflictos internacionales, como India-Pakistán e Israel-Irán. Además, la Casa Blanca confirmó que el presidente planea reunirse próximamente con Vladimir Putin para discutir la guerra en Ucrania.

"Su constante búsqueda de la paz a través de la diplomacia se alinea con la visión de Alfred Nobel", afirma la carta. Para Hun Manet, estos esfuerzos justifican plenamente su nominación como candidato al Premio Nobel de la Paz.

El conflicto entre Camboya y Tailandia, que tiene raíces coloniales desde 1907, se intensificó en mayo tras la muerte de un soldado camboyano en una zona en disputa.

Netanyahu también lo nominó

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también anunció durante una visita a la Casa Blanca que nominó formalmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz, elogiándolo por su liderazgo en la apertura de los Acuerdos de Abraham y su papel en promover la estabilidad en Oriente Medio. “Se lo merece”, afirmó Netanyahu mientras le entregaba una carta a Trump.