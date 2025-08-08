Inicio Mundo Donald Trump

Donald Trump acusó a Joe Biden de manipular cifras de empleo en Estados Unidos

Donald Trump afirma que Joe Biden infló cifras de empleo. La acusación se basa en un informe de la Fundación Heritage. Crece la polémica en Estados Unidos

Por Jimena Díaz [email protected]
El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE/EPA/Bonnie Cash.

En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Donald Trump acusó a la administración de Joe Biden de haber inflado las cifras de empleo en Estados Unidos. Según el exmandatario, el gobierno demócrata “manipuló deliberadamente” los datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales, informó EFE.

Donald Trump denuncia manipulación

Trump se basó en un informe presentado por Stephen Moore, un analista económico vinculado a la Fundación Heritage, un think tank conservador, un "laboratorio de ideas" con impacto real en el mundo político y mediático.

Moore aseguró que el equipo de Joe Biden sobreestimó en 1,5 millones la cantidad de empleos creados durante los dos últimos años de su mandato.

Biden-efe-2.jpg
Donald Trump acusó a la administración de Joe Biden de haber inflado las cifras de empleo en Estados Unidos (Archivo).

Donald Trump acusó a la administración de Joe Biden de haber inflado las cifras de empleo en Estados Unidos (Archivo).

Joe Biden en la mira por los números del empleo

El informe, basado en una revisión anual de la Oficina de Estadísticas Laborales, contrasta las estimaciones mensuales con registros fiscales de las empresas. Según Moore, esta discrepancia habría generado consecuencias negativas en la asignación de presupuestos estatales y programas de subsidios.

En línea con estas acusaciones, Donald Trump respaldó la reciente destitución de Erika McEntarfer, funcionaria clave de la oficina. "Lo hicieron a propósito", afirmó mientras mostraba gráficos del informe, sin ofrecer otros datos que respalden la denuncia.

Estados Unidos y un nuevo frente político

La conferencia fue promocionada por Trump como un anuncio económico de alto impacto, aunque terminó siendo un fuerte ataque político a la gestión de Joe Biden en materia de empleo. La polémica ya comenzó a escalar en el debate público de Estados Unidos.

