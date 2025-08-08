Donald Trump acusó a Joe Biden de manipular cifras de empleo en Estados Unidos

Biden-efe-2.jpg Donald Trump acusó a la administración de Joe Biden de haber inflado las cifras de empleo en Estados Unidos (Archivo).

Joe Biden en la mira por los números del empleo

El informe, basado en una revisión anual de la Oficina de Estadísticas Laborales, contrasta las estimaciones mensuales con registros fiscales de las empresas. Según Moore, esta discrepancia habría generado consecuencias negativas en la asignación de presupuestos estatales y programas de subsidios.

En línea con estas acusaciones, Donald Trump respaldó la reciente destitución de Erika McEntarfer, funcionaria clave de la oficina. "Lo hicieron a propósito", afirmó mientras mostraba gráficos del informe, sin ofrecer otros datos que respalden la denuncia.

Estados Unidos y un nuevo frente político

La conferencia fue promocionada por Trump como un anuncio económico de alto impacto, aunque terminó siendo un fuerte ataque político a la gestión de Joe Biden en materia de empleo. La polémica ya comenzó a escalar en el debate público de Estados Unidos.