En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Donald Trump acusó a la administración de Joe Biden de haber inflado las cifras de empleo en Estados Unidos. Según el exmandatario, el gobierno demócrata “manipuló deliberadamente” los datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales, informó EFE.
Donald Trump acusó a Joe Biden de manipular cifras de empleo en Estados Unidos
