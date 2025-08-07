Inicio Mundo Nueva York
En Nueva York, demócratas denuncian que no pudieron ingresar en una cárcel

Legisladores de Nueva York denunciaron que se les impidió ingresar a una prisión con inmigrantes detenidos bajo políticas de Donald Trump

Por UNO
Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Peter Foley.

Tres congresistas demócratas de Nueva York denunciaron que se les prohibió el ingreso al Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, donde más de cien inmigrantes están detenidos bajo un nuevo acuerdo entre ICE y el Departamento de Prisiones, informó EFE.

Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano; Nydia Velázquez, representante de Brooklyn; y Dan Goldman llegaron al lugar acompañados por la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU). Pero al intentar ingresar, fueron interceptados por agentes enmascarados y quedaron atrapados entre una valla y el edificio federal por más de 30 minutos.

“Negar el acceso a miembros del Congreso es inaceptable, especialmente cuando hay vidas de inmigrantes en juego”, declaró Espaillat.

Falta de transparencia en políticas de Donald Trump

Esta fue la primera visita de los legisladores al MDC, aunque anteriormente intentaron sin éxito acceder a otro centro de detención en Manhattan. A pesar de su derecho legal a realizar visitas sin previo aviso, el acceso fue denegado en ambas ocasiones.

“Este contrato debe cancelarse de inmediato. ICE no puede operar en secreto con cárceles federales”, denunció Velázquez.

Presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/ Lenin Nolly.

Presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat (Archivo). Crédito: EFE/ Lenin Nolly.

El Centro de Brooklyn tiene un historial de abusos, negligencia médica, temperaturas extremas y condiciones insalubres. Los congresistas alertaron sobre la expansión de estas prácticas bajo las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, que han llevado a una creciente detención de inmigrantes en instalaciones cuestionadas.

El MDC, centro clave en las políticas migratorias en Nueva York

El Centro de Detención Metropolitano aloja tanto a figuras mediáticas como el rapero Diddy y el empresario Sam Bankman-Fried, como a peligrosos narcotraficantes. Pero también, ahora, a cientos de inmigrantes que enfrentan deportaciones masivas como parte del plan federal impulsado por Donald Trump.

