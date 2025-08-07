En Nueva York, demócratas denuncian que no pudieron ingresar en una cárcel

Falta de transparencia en políticas de Donald Trump

Esta fue la primera visita de los legisladores al MDC, aunque anteriormente intentaron sin éxito acceder a otro centro de detención en Manhattan. A pesar de su derecho legal a realizar visitas sin previo aviso, el acceso fue denegado en ambas ocasiones.

“Este contrato debe cancelarse de inmediato. ICE no puede operar en secreto con cárceles federales”, denunció Velázquez.

nueva york carcel inmigrantes efe 1 Presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat (Archivo). Crédito: EFE/ Lenin Nolly.

El Centro de Brooklyn tiene un historial de abusos, negligencia médica, temperaturas extremas y condiciones insalubres. Los congresistas alertaron sobre la expansión de estas prácticas bajo las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, que han llevado a una creciente detención de inmigrantes en instalaciones cuestionadas.

El MDC, centro clave en las políticas migratorias en Nueva York

El Centro de Detención Metropolitano aloja tanto a figuras mediáticas como el rapero Diddy y el empresario Sam Bankman-Fried, como a peligrosos narcotraficantes. Pero también, ahora, a cientos de inmigrantes que enfrentan deportaciones masivas como parte del plan federal impulsado por Donald Trump.