El pueblo a una hora de Nueva York votado como el más encantador del estado, y al que se puede llegar en tren

cold spring Cold Spring tiene poco más de 2.000 habitantes.

El pueblo despliega sus calles tranquilas repletas de tiendas de antigüedades, cafés acogedores y boutiques que invitan a pasear y descubrir. La arquitectura histórica del lugar, combinada con las vistas espectaculares del río Hudson, crea una atmósfera que se siente atemporal y refrescantemente pacífica.

Los amantes de la naturaleza encuentran en Cold Spring un punto de partida perfecto para explorar el Parque Estatal Hudson Highlands. Los senderos de la zona ofrecen vistas impresionantes del río y el valle, convirtiendo cada caminata en una experiencia memorable sin necesidad de desplazarse en automóvil.

La belleza del lugar radica en su capacidad de ofrecer una experiencia completa: desde la contemplación de paisajes hasta la exploración cultural, todo accesible mediante transporte público desde Manhattan. Esta característica única posiciona al destino como una opción inteligente para viajeros conscientes de su presupuesto.

Otros pueblos neoyorquinos en el ranking

pueblo cold spring Este pueblo es ideal para una escapada diaria.

El estado de Nueva York logró posicionar tres localidades entre los 50 destinos más atractivos del país:

Saranac Lake (puesto 6): ubicado en las montañas Adirondack, se encuentra a unas cinco horas en automóvil desde la ciudad de Nueva York . Mantiene conexiones convenientes en autobús y tren que facilitan el acceso sin vehículo propio.

Hammondsport (puesto 43): apodado "El pequeño Lago Como", esta localidad se sitúa en la punta sur del lago Keuka en la región de Finger Lakes. Se destaca por su cultura vinícola y sus bodegas galardonadas, donde los visitantes pueden degustar algunos de los mejores vinos de la región.

Los destinos neoyorquinos demuestran que el pueblo pequeño tiene un atractivo especial. Hammondsport, por ejemplo, alberga el Museo Glenn H. Curtiss, dedicado al pionero de la aviación que vivió en la localidad. Esta atracción particular añade un toque histórico único a la experiencia turística, demostrando que los pequeños destinos de Estados Unidos pueden ofrecer sorpresas culturales inesperadas.