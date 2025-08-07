Inicio Sociedad Pueblo
Viajes

El pueblo a una hora de Nueva York votado como el más encantador del estado, y al que se puede llegar en tren

El pueblo Cold Spring se posiciona como el tercer destino más atractivo de Estados Unidos para viajar con presupuesto limitado, según expertos

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Cold Spring es un pueblo encantador y muy cercano a Nueva York.

Cold Spring es un pueblo encantador y muy cercano a Nueva York.

Cold Spring, un pueblo pintoresco ubicado a poco más de una hora en tren desde Manhattan, acaba de ser reconocido como uno de los destinos más encantadores de Estados Unidos para visitar sin gastar una fortuna. Esta comunidad del Valle del Hudson, con menos de 2.000 habitantes, conquistó el tercer puesto en un ranking elaborado por MarketBeat.

Los expertos destacaron que este rincón de Nueva York representa la perfecta combinación entre elegancia y economía. Matt Paulson, fundador de la empresa de medios financieros, explicó que "viajar no tiene que descarrilar tus metas financieras. Estos destinos demuestran que es posible disfrutar de la sensación de unas vacaciones de alta gama sin el precio correspondiente".

Un escape perfecto desde Nueva York

Cold Spring se encuentra perfectamente conectado con la ciudad de Nueva York a través de la línea Hudson de Metro-North desde Grand Central Terminal. Esta accesibilidad lo convierte en el destino ideal para una escapada de día o un fin de semana relajante para quienes buscan alejarse del bullicio urbano sin complicaciones.

cold spring
Cold Spring tiene poco m&aacute;s de 2.000 habitantes.

Cold Spring tiene poco más de 2.000 habitantes.

El pueblo despliega sus calles tranquilas repletas de tiendas de antigüedades, cafés acogedores y boutiques que invitan a pasear y descubrir. La arquitectura histórica del lugar, combinada con las vistas espectaculares del río Hudson, crea una atmósfera que se siente atemporal y refrescantemente pacífica.

Los amantes de la naturaleza encuentran en Cold Spring un punto de partida perfecto para explorar el Parque Estatal Hudson Highlands. Los senderos de la zona ofrecen vistas impresionantes del río y el valle, convirtiendo cada caminata en una experiencia memorable sin necesidad de desplazarse en automóvil.

La belleza del lugar radica en su capacidad de ofrecer una experiencia completa: desde la contemplación de paisajes hasta la exploración cultural, todo accesible mediante transporte público desde Manhattan. Esta característica única posiciona al destino como una opción inteligente para viajeros conscientes de su presupuesto.

Otros pueblos neoyorquinos en el ranking

pueblo cold spring
Este pueblo es ideal para una escapada diaria.

Este pueblo es ideal para una escapada diaria.

El estado de Nueva York logró posicionar tres localidades entre los 50 destinos más atractivos del país:

  • Saranac Lake (puesto 6): ubicado en las montañas Adirondack, se encuentra a unas cinco horas en automóvil desde la ciudad de Nueva York. Mantiene conexiones convenientes en autobús y tren que facilitan el acceso sin vehículo propio.

  • Hammondsport (puesto 43): apodado "El pequeño Lago Como", esta localidad se sitúa en la punta sur del lago Keuka en la región de Finger Lakes. Se destaca por su cultura vinícola y sus bodegas galardonadas, donde los visitantes pueden degustar algunos de los mejores vinos de la región.

Los destinos neoyorquinos demuestran que el pueblo pequeño tiene un atractivo especial. Hammondsport, por ejemplo, alberga el Museo Glenn H. Curtiss, dedicado al pionero de la aviación que vivió en la localidad. Esta atracción particular añade un toque histórico único a la experiencia turística, demostrando que los pequeños destinos de Estados Unidos pueden ofrecer sorpresas culturales inesperadas.

Temas relacionados:

Te puede interesar