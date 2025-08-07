El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere federalizar Washington.

Donald Trump volvió a encender la polémica al advertir que podría intervenir directamente en Washington D.C. tras un violento ataque ocurrido en la capital. La víctima, Edward Coristine, empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), fue brutalmente golpeado por un grupo de jóvenes mientras intentaba evitar un robo el pasado 3 de agosto, según EFE.

“Si Washington D.C. no retoma el rumbo rápidamente, tomaremos el control federal de la ciudad. Es hora de gobernar como debe ser y dejar claro que los criminales no se saldrán con la suya”, publicó Donald Trump en Truth Social. El mensaje fue acompañado por una imagen impactante de Coristine ensangrentado y sin camisa.

El presidente amenazó con usar sus “poderes” para federalizar la ciudad si vuelven a ocurrir hechos similares de violencia.

ejercito estados unidos
Un veh&iacute;culo de la Guardia Nacional y marines de Estados Unidos, en el marco de las protestas en Los &Aacute;ngeles (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/EPA/ Caroline Brehman.

Un vehículo de la Guardia Nacional y marines de Estados Unidos, en el marco de las protestas en Los Ángeles (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Caroline Brehman.

Críticas al manejo del gobierno local

Según testigos, el ataque ocurrió cuando Coristine intervino para ayudar a una mujer víctima de un intento de robo de auto. Diez jóvenes lo agredieron brutalmente, causándole una conmoción cerebral y una fractura en la nariz. Dos adolescentes de 15 años, originarios de Maryland, fueron detenidos por el hecho.

Trump criticó con dureza al gobierno local por su falta de acción ante el crimen, especialmente cuando involucra a menores. Además, pidió reformar la ley para que los adolescentes implicados en ataques violentos sean juzgados como adultos y “encarcelados por largo tiempo”.

¿Puede Donald Trump federalizar la capital?

Donald Trump podría desplegar tropas de la Guardia Nacional o agentes federales mediante una orden ejecutiva, como ya lo hizo en 2020 durante las protestas o más recientemente en Los Ángeles. Sin embargo, para suplantar por completo el poder de las autoridades locales necesitaría el apoyo del Congreso, donde enfrenta resistencia del Partido Demócrata. Si avanza, el caso podría terminar en tribunales federales.

Aunque la violencia homicida bajó levemente en los primeros meses de 2025, con 95 muertes frente a 105 del año anterior, la amenaza de Trump ganó apoyo de figuras como Elon Musk, quien pidió federalizar la ciudad. La alcaldesa Muriel Bowser aún no respondió.

Temas relacionados:

Te puede interesar