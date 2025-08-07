ejercito estados unidos Un vehículo de la Guardia Nacional y marines de Estados Unidos, en el marco de las protestas en Los Ángeles (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Caroline Brehman.

Críticas al manejo del gobierno local

Según testigos, el ataque ocurrió cuando Coristine intervino para ayudar a una mujer víctima de un intento de robo de auto. Diez jóvenes lo agredieron brutalmente, causándole una conmoción cerebral y una fractura en la nariz. Dos adolescentes de 15 años, originarios de Maryland, fueron detenidos por el hecho.

Trump criticó con dureza al gobierno local por su falta de acción ante el crimen, especialmente cuando involucra a menores. Además, pidió reformar la ley para que los adolescentes implicados en ataques violentos sean juzgados como adultos y “encarcelados por largo tiempo”.

¿Puede Donald Trump federalizar la capital?

Donald Trump podría desplegar tropas de la Guardia Nacional o agentes federales mediante una orden ejecutiva, como ya lo hizo en 2020 durante las protestas o más recientemente en Los Ángeles. Sin embargo, para suplantar por completo el poder de las autoridades locales necesitaría el apoyo del Congreso, donde enfrenta resistencia del Partido Demócrata. Si avanza, el caso podría terminar en tribunales federales.

Aunque la violencia homicida bajó levemente en los primeros meses de 2025, con 95 muertes frente a 105 del año anterior, la amenaza de Trump ganó apoyo de figuras como Elon Musk, quien pidió federalizar la ciudad. La alcaldesa Muriel Bowser aún no respondió.