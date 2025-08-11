Daniel Orozco fue beneficiado por la Corte, que suspendió un fallo del Tribunal de Cuentas

Fraude. El Tribunal de Cuentas de Mendoza sancionó a los empleados de la Unidad Fiscal de Financiamiento en 2012. El Tribunal de Cuentas sancionó a Daniel Orozco pero la Corte suspendió ese fallo administrativo.

Daniel Orozco ya tenía el aval de la Fiscalía de Estado

En la previa de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Estado no se opuso al planteo de Daniel Orozco "sin que ello implique que pueda considerarse nulo por ilegitimidad el fallo impugnado".

Para los supremos Gómez y Palermo -Mario Adaro, el tercer integrante del Tribunal, no participó del fallo por estar en uso de licencia- correspondía hacer lugar al planteo de Daniel Orozco porque el Tribunal de Cuentas no se había opuesto y porque se trataba de una multa en dinero.

Dejaron a salvo que disponer que Orozco pague la multa fijada por el Tribunal de Cuentas "conllevaría afectar garantías amparadas por la Constitución Nacional y la Comisión de Derechos Humanos".

Daniel Orozco, para ir a juicio por corrupción

Daniel Orozco está bajo proceso judicial por el delito de peculado por el manejo de fondos públicos de la comuna de Las Heras en el denominado caso de las "cooperativas truchas".

La pesquisa de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo de Juan Ticheli, ya está clausurada y fue elevada a juicio oral y público.

Esta acusación está directamente ligada con pronunciamientos del Tribunal de Cuentas e implica, además de Orozco, a su esposa, la suspendida legisladora Janina Ortiz, a ex funcionarios y particulares.