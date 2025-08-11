Inicio Política Daniel Orozco
Proceso administrativo

Daniel Orozco fue beneficiado por la Corte, que suspendió un fallo del Tribunal de Cuentas

El ex intendente Daniel Orozco, que irá a juicio por corrupción, logró suspender el pago de una multa que le había fijado el Tribunal de Cuentas

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Daniel Orozco (centro) con Janina Ortiz y Osvaldo Oyhenart

Daniel Orozco (centro) con Janina Ortiz y Osvaldo Oyhenart, bajo proceso penal por peculado. 

La Suprema Corte de Justicia benefició al ex intendente Daniel Orozco con la suspensión de la ejecución de un fallo del Tribunal de Cuentas.

Los jueces de la Suprema Corte Julio Gómez y Omar Palermo resolvieron, a petición de Daniel Orozco, suspender la ejecución del fallo del Tribunal de Cuentas 18.198 que condenó al ex intendente a pagar $570.000 por irregularidades en su gestión en Las Heras.

En la resolución fechada el 5 de agosto, que se hizo pública este lunes, el máximo tribunal ordenó que Daniel Orozco pague $114.000 como garantía del proceso.

Fraude. El Tribunal de Cuentas de Mendoza sancionó a los empleados de la Unidad Fiscal de Financiamiento en 2012.
El Tribunal de Cuentas sancion&oacute; a Daniel Orozco pero la Corte suspendi&oacute; ese fallo administrativo.

El Tribunal de Cuentas sancionó a Daniel Orozco pero la Corte suspendió ese fallo administrativo.

Daniel Orozco ya tenía el aval de la Fiscalía de Estado

En la previa de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Estado no se opuso al planteo de Daniel Orozco "sin que ello implique que pueda considerarse nulo por ilegitimidad el fallo impugnado".

Para los supremos Gómez y Palermo -Mario Adaro, el tercer integrante del Tribunal, no participó del fallo por estar en uso de licencia- correspondía hacer lugar al planteo de Daniel Orozco porque el Tribunal de Cuentas no se había opuesto y porque se trataba de una multa en dinero.

Dejaron a salvo que disponer que Orozco pague la multa fijada por el Tribunal de Cuentas "conllevaría afectar garantías amparadas por la Constitución Nacional y la Comisión de Derechos Humanos".

Daniel Orozco, para ir a juicio por corrupción

Daniel Orozco está bajo proceso judicial por el delito de peculado por el manejo de fondos públicos de la comuna de Las Heras en el denominado caso de las "cooperativas truchas".

La pesquisa de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo de Juan Ticheli, ya está clausurada y fue elevada a juicio oral y público.

Esta acusación está directamente ligada con pronunciamientos del Tribunal de Cuentas e implica, además de Orozco, a su esposa, la suspendida legisladora Janina Ortiz, a ex funcionarios y particulares.

Temas relacionados:

Te puede interesar