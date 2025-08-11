Pamela Verasay, Julio Cobos y Martín Aveiro.jpg De las dos bancas que renueva la UCR en la Cámara de Diputados de la Nación, los radicales sólo buscarán renovar la de Pamela Verasay que están en la lista de nuevos candidatos. En cambio cedió la de Cobos para que La Libertad Avanza ponga un nombre propio.

Hay que recordar que de esa nómina de 5 postulantes, la cabeza de lista es para un libertario, el segundo lugar es para Verasay, y el tercero y cuarto lugar (con chances de ingresar al Congreso) también tendrán nombres de dirigentes de La Libertad Avanza y recién el quinto lugar, es para otro radical, Mauricio Pinti Clop, que en verdad tiene muy pocas chances de entrar.

Lo que sucede es que en estas elecciones Mendoza renueva 5 bancas en Diputados de la Nación y esa alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza debería hacer una muy buena elección para meter al menos 4 candidatos y que el 5 sea de la fuerza política que salga segunda.

En las últimas elecciones legislativas de 2023 La Libertad Avanza dio un batacazo en las urnas y logró ingresar a tres de sus candidatos, Mercedes Llano, Facundo Correa Llano (hoy presidente del partido en Mendoza) y Lourdes Arrieta, que dejó el bloque peleada con el partido. Por su lado, los radicales sólo lograron que ingresara Lisandro Nieri y por el PJ entró Martín Aveiro.

Una semana clave para la negociación entre radicales y libertarios

Por más que los radicales pregunten a sus nuevos socios quiénes son los dirigentes que pretenden llevar a las listas de la Legislatura, por ahora sólo reciben silencios.

Al parecer el diputado nacional Facundo Correa Llano viaja este martes a Buenos Aires para contrastar sus propuestas con Karina Milei, que tiene la última palabra para definir quien será candidato y quién no.

Congreso provincial del partido La libertad avanza Mendoza Presidente del Partido la Libertad Avanza, Distrito Mendoza, Facundo Correa Llano (8).jpeg Facundo Correa Llano negociará las candidaturas con la UCR. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Ya con la lista confirmada por la cúpula libertaria, es muy probable que el jueves se de la reunión clave entre Alfredo Cornejo y Correa Llano para darle forma a esa nómina combinada con la que competirán el 26 de octubre.

Ahí se pondrá en juego la cintura de Cornejo para imponer sus alfiles en las listas para la Casa de las Leyes y los Concejos Deliberantes. Sabe que sus socios libertarios traerán nombres ignotos y espera que le aporten propuestas de jóvenes que vendrán a renovar la política, pero peleará por imponer a sus dirigentes mostrando que tienen la experiencia para ocupar los lugares clave en los distintos distritos electorales.