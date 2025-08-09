En medio de la pelea por las obras en el Sur entre Alfredo Cornejo y el intendente de San Rafael, Omar Félix, el Gobierno anunció la licitación de la modernización del sistema de riego del canal Serú Civit con fondos del resarcimiento por la promoción industrial. La compensación por Portezuelo del Viento supera los 1.000 millones de dólares.
Con plata de Portezuelo del Viento, licitan una obra clave para el riego en San Rafael
Se trata de la modernización del sistema de riego del canal Serú Civit que beneficiará a 352 usuarios y mejorará la producción de 2.430 hectáreas en San Rafael