Con plata de Portezuelo del Viento, licitan una obra clave para el riego en San Rafael

Canal-Riego La obra, con fondos del resarcimiento por Portezuelo del Viento, mejorará la producción de 2.430 hectáreas en San Rafael.

Los objetivos de la obra en San Rafael

Desde el Departamento General de Irrigación explicaron que el objetivo principal de la obra es ofrecer mayor flexibilidad en la gestión del agua, lo que permitirá implementar un sistema de riego más eficiente y adaptado a las necesidades de cada parcela.

Además facilitará el acuerdo entre los productores y la Inspección de Cauce, sumaron desde prensa del Gobierno.

Entre los beneficios de la obra están:

Optimizar la distribución del agua garantizando un uso más eficiente.

Reducir las pérdidas de agua por infiltración.

Mejorar la gestión del riego en general.

Diseñar nuevas obras de derivación para flexibilizar la demanda de riego.

Impermeabilizar el tramo del canal en la zona de túneles.

La recepción y apertura de ofertas para la licitación se realizará el 26 de agosto, desde las 10, en la sede del Departamento General de Irrigación, calle Barcala 202, de la Ciudad de Mendoza.