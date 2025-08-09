Inicio Policiales Barrio San Martín
Trágico choque

Una chica de 18 años murió en un accidente vial en el barrio San Martín y se investiga el hecho

La víctima fatal se trasladaba en una moto que tenía pedido de secuestro tras haber sido robada el mismo día del siniestro vial en el barrio San Martín

El accidente se produjo en la intersección de las calles Cordón del Plata y Ejército de los Andes del barrio San Martín.

Un trágico accidente se registró en el corazón del barrio San Martín, donde se produjo el choque entre dos motos. En una de ellas circulaba una joven de 18 años, quien perdió la vida en el acto. La Policía investiga el hecho ya que ese rodado tenía pedido de captura por haber sido robado.

El siniestro vial se produjo cerca de las 21 de este viernes en la intersección de las calles Cordón del Plata y Ejército de los Andes.

La víctima fatal fue identificada como Ariana Lucía Rosales, según los datos aportados por prensa del Ministerio de Justicia y Seguridad.

La moto abandonado que se encontró en el barrio San Martín.

El trágico accidente en el barrio San Martín

Personal policial se desplazó hasta el barrio San Martín después de recibir un llamado que informaba sobre un accidente de tránsito. Al llegar al lugar, médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento de la chica y trasladaron a un hombre lesionado al Hospital Central.

Según las primeras averiguaciones, una moto Honda GLH 150cc conducida por un sujeto de 27 años habría colisionado con una motocicleta Rouser NS 250cc que se encontraba abandonada con daños visibles a la altura de la Manzana 24. Este vehículo figuraba con pedido de secuestro por averiguación robo agravado desde ese mismo día.

Se presume que en esta última moto se trasladaban un hombre y la joven fallecida, por lo que se investigan las causas del hecho.

La Fiscalía ordenó los procedimientos de rigor y el secuestro de la moto. Trabajó también personal de la Policía Científica.

