Un trágico accidente se registró en el corazón del barrio San Martín, donde se produjo el choque entre dos motos. En una de ellas circulaba una joven de 18 años, quien perdió la vida en el acto. La Policía investiga el hecho ya que ese rodado tenía pedido de captura por haber sido robado.
Una chica de 18 años murió en un accidente vial en el barrio San Martín y se investiga el hecho
La víctima fatal se trasladaba en una moto que tenía pedido de secuestro tras haber sido robada el mismo día del siniestro vial en el barrio San Martín