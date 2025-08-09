Una chica de 18 años murió en un accidente vial en el barrio San Martín y se investiga el hecho

moto accidente barrio san martin La moto abandonado que se encontró en el barrio San Martín.

El trágico accidente en el barrio San Martín

Personal policial se desplazó hasta el barrio San Martín después de recibir un llamado que informaba sobre un accidente de tránsito. Al llegar al lugar, médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento de la chica y trasladaron a un hombre lesionado al Hospital Central.

Según las primeras averiguaciones, una moto Honda GLH 150cc conducida por un sujeto de 27 años habría colisionado con una motocicleta Rouser NS 250cc que se encontraba abandonada con daños visibles a la altura de la Manzana 24. Este vehículo figuraba con pedido de secuestro por averiguación robo agravado desde ese mismo día.

Se presume que en esta última moto se trasladaban un hombre y la joven fallecida, por lo que se investigan las causas del hecho.

La Fiscalía ordenó los procedimientos de rigor y el secuestro de la moto. Trabajó también personal de la Policía Científica.