La Policía recuperó 67 celulares y otros 45 equipos tras la detención de un hombre en Las Heras

La sustracción del celular se había registrado en un comercio de Godoy Cruz. La Policía investigó el caso y dio con el sujeto en un barrio de Las Heras

El hombre detenido por la Policía en Las Heras.

La investigación por el robo de un comercio ocurrido hace una semana logró dar con uno de los dos delincuentes que habían cometido el delito. La detención del hombre en un barrio de Las Heras permitió recuperar 67 celulares y 45 equipos incompletos de dudosa procedencia, según información de la Policía.

Efectivos de la División Robos y Hurtos concretaron este viernes un allanamiento en el barrio El Algarrobal de Las Heras, donde recuperaron el celular robado en un negocio de Godoy Cruz y decenas de equipos en buen estado.

Allí se detuvo a un sujeto y se secuestraron más de 60 celulares. La medida se enmarcó en la pesquisa por un asalto ocurrido el 2 de agosto en un local de Godoy Cruz y contó con la intervención de personal de la Fiscalía de Instrucción Nº23.

Parte de los celulares recuperados durante el allanamiento que se realizó este viernes en Las Heras.

Todo partió del robo en un comercio en Godoy Cruz

El viernes pasado, dos hombres, uno de ellos armado, ingresaron a un comercio de calle Santiago del Estero y robaron dinero, bebidas alcohólicas, pertenencias y un celular a la empleada.

Como parte de las primeras investigaciones, se secuestró documentación relevante que aportó información clave para identificar al sospechoso.

Con una orden judicial, se allanó un domicilio vinculado al hombre, donde se recuperó el celular robado en el asalto, junto con 66 teléfonos de dudosa procedencia, 45 equipos incompletos y una importante cantidad de repuestos electrónicos. El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal.

