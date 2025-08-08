La Policía recuperó 67 celulares y otros 45 equipos tras la detención de un hombre en Las Heras

Efectivos de la División Robos y Hurtos concretaron este viernes un allanamiento en el barrio El Algarrobal de Las Heras, donde recuperaron el celular robado en un negocio de Godoy Cruz y decenas de equipos en buen estado.

Allí se detuvo a un sujeto y se secuestraron más de 60 celulares. La medida se enmarcó en la pesquisa por un asalto ocurrido el 2 de agosto en un local de Godoy Cruz y contó con la intervención de personal de la Fiscalía de Instrucción Nº23.