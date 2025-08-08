La investigación por el robo de un comercio ocurrido hace una semana logró dar con uno de los dos delincuentes que habían cometido el delito. La detención del hombre en un barrio de Las Heras permitió recuperar 67 celulares y 45 equipos incompletos de dudosa procedencia, según información de la Policía.
La Policía recuperó 67 celulares y otros 45 equipos tras la detención de un hombre en Las Heras
La sustracción del celular se había registrado en un comercio de Godoy Cruz. La Policía investigó el caso y dio con el sujeto en un barrio de Las Heras