Un taxista acusado de abusar de tres pasajeras fue detenido casi diez años después

, taxis, terminal, turismo, pasajeros El taxista enfrenta una batería de acusaciones en su contra. Imagen de archivo. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

El taxista que evitaba ser atrapado

Poco tiempo después, el 26 de julio de ese mismo año, ocurrió un hecho similar. En un vehículo de la misma marca y modelo -uno de los más comunes para un taxi- una joven de 19 años estaba a bordo como pasajera. Circulaba por las inmediaciones del barrio Mariano Moreno, en Las Heras.

Según el relato de la víctima, pese a que estaba sentada en el asiento trasero, el conductor comenzó a tocarle la pierna e intentó besarla. En esa ocasión, la joven logró abrir la puerta del taxi y escapó corriendo.

Ambos casos estuvieron en una nebulosa investigativa ya que los pesquisas no lograban identificar al taxista. Pasaron ocho años y medio hasta que una nueva denuncia por abuso sexual comenzó a encaminar todo.

En la madrugada del 26 de enero de 2025, una joven de 22 años regresaba a su casa en un taxi. Estaba alcoholizada por lo que se durmió en el asiento trasero. Cuando se despertó, el conductor había detenido el vehículo en la Cuarta Sección, de Ciudad, le había bajado su vestido y la estaba masturbando.

polo-judicial-mendoza.jpg La Justicia investiga los presuntos abuso sexuales que cometió el taxista. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La Fiscalía de Delitos Sexuales logró identificar al sospechoso en este último caso. Se trata de un taxista de 52 años domiciliado en Villa Hipódromo que terminó siendo detenido a principios de junio. Fuentes judiciales detallaron que gracias a las pruebas en esa causa lograron conectarlo con los dos hechos de 2016.

El hombre fue imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple. Se encuentra alojado en la penitenciaría y se solicitó la prisión preventiva en su contra, la cual se resolverá el próximo 26 de agosto.

Otro expediente por violencia de género

Además de los tres hechos de abuso sexual, el taxista enfrenta una acusación en una causa por violencia de género.

Su pareja, una mujer de 66 años, denunció que mantuvieron una discusión donde el hombre la tomó del cuello, la golpeó en la cara y le manifestó que la iba a matar. Eso ocurrió el 23 de marzo de 2021.

Meses después de ese hecho, las autoridades le encontraron un revólver calibre 32 largo en su poder.

El taxista también está imputado por estos delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.