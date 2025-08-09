Inicio Policiales Conductores alcoholizados
La Policía detuvo a cuatro conductores ebrios en el Gran Mendoza y a uno le secuestraron el auto

Dos de los conductores ebrios tenían más de 2 gramos por litro de alcohol en sangre, cuando lo permitido por ley es 0.5

La Policía detuvo a cuatro conductores ebrios que circulaban con altos niveles de alcohol en sangre como parte de operativos de control realizados en distintos puntos del Gran Mendoza. A uno de ellos incluso la Policía Vial le secuestró el auto.

Uno de los procedimientos se realizó el viernes a la noche en Lavalle, donde personal policial detuvo a un hombre de 37 años, en calles Belgrano y San Martín, frente a la terminal de ómnibus, donde se interceptó un Peugeot 306 gris.

Al practicarle el test de alcoholemia al conductor, el resultado fue de 1.58 g/l de alcohol en sangre. Por esta razón, el Juzgado Contravencional N°1 dispuso el secuestro del rodado, la retención de la licencia y la constatación del domicilio.

En Guaymallén, la Policía detuvo a un hombre de 36 años que conducía una Toyota Hilux con 2.04 g/l de alcohol en sangre.

Los operativos de este sábado para detectar conductores alcoholizados

En Guaymallén se registró este sábado a la madrugada otro de los controles en la intersección de Acceso Este y Acceso Sur. Allí fueron detenidos dos conductores, uno de 36 años y otro de 28 años en el lapso de media hora.

El mayor de ellos conducía una Toyota Hilux con 2.04 g/l de alcohol en sangre, mientras que el otro sujeto manejaba un Chevrolet Agile con 2.01 g/l. Lo permitido por ley en estos casos es de 0.5 g/l.

En Luján de Cuyo, en un operativo realizado en la intersección de Manuel Ugarte y Juan José Paso, efectivos detuvieron a un hombre de 55 años que circulaba en un Volkswagen Vento y tras el control de alcoholemia, se detectó que presentaba 1.67 g/l de alcohol en sangre. Intervino el Juzgado Contravencional de esa jurisdicción.

