La Policía detuvo a cuatro conductores ebrios en el Gran Mendoza y a uno le secuestraron el auto

Los operativos de este sábado para detectar conductores alcoholizados

En Guaymallén se registró este sábado a la madrugada otro de los controles en la intersección de Acceso Este y Acceso Sur. Allí fueron detenidos dos conductores, uno de 36 años y otro de 28 años en el lapso de media hora.

El mayor de ellos conducía una Toyota Hilux con 2.04 g/l de alcohol en sangre, mientras que el otro sujeto manejaba un Chevrolet Agile con 2.01 g/l. Lo permitido por ley en estos casos es de 0.5 g/l.

En Luján de Cuyo, en un operativo realizado en la intersección de Manuel Ugarte y Juan José Paso, efectivos detuvieron a un hombre de 55 años que circulaba en un Volkswagen Vento y tras el control de alcoholemia, se detectó que presentaba 1.67 g/l de alcohol en sangre. Intervino el Juzgado Contravencional de esa jurisdicción.