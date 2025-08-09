El radicalismo se adelantó al resto y ya tiene sus candidatos para las elecciones de octubre

Por su parte, Andrés Lombardi, presidente de la UCR Mendoza, enfatizó la importancia de la lista única consensuada y destacó las diferencias con otras fuerzas políticas: “Apostamos a una lista de unidad y hoy podemos decir que todo el radicalismo está representado”. Además, subrayó que la alianza con La Libertad Avanza se basa en un plan que prioriza “el equilibrio fiscal, la reducción de impuestos, la mejora del sistema de salud, avances en educación y un fortalecimiento histórico de la seguridad pública”.

Lombardi agregó: “Las listas contienen a los mejores hombres y mujeres del radicalismo para seguir transformando Mendoza en los próximos cuatro años”.

congreso radical 2 Los congresales se reunieron en el Espacio Arizu de Godoy Cruz para llevar adelante el congreso extraordinario de la UCR. Prensa UCR

Qué dicen los referentes radicales

Durante el Congreso de la UCR, algunos oradores expresaron visiones críticas y reflexivas sobre el rumbo del partido. Fernando Armagnague recordó la importancia de preservar la esencia radical: “No puedo acompañar esta decisión porque considero que nos aleja de nuestra esencia y de los valores que han marcado nuestra historia”.

En contraste, Martín Kerchner destacó los logros de la gestión radical en Mendoza: “Somos pioneros en cambios reales en los últimos diez años, con equilibrio fiscal, mejora en educación, salud, justicia y seguridad, logrados gracias al trabajo en equipo dentro de Cambia Mendoza”.

Tadeo García Zalazar resaltó la fortaleza del radicalismo en las provincias donde gobierna, y defendió la alianza estratégica con La Libertad Avanza como parte de una visión a largo plazo, con especial énfasis en la educación y la infancia.

Pamela Verasay sumó su voz al valorar el programa de acción iniciado en Mendoza hace una década como base para las reformas necesarias a nivel nacional.

Cornejo aclaró: "somos auténticamente radicales”

El gobernador Alfredo Cornejo cerró el congreso radical con un discurso que reivindicó la identidad del partido y destacó los avances alcanzados en la provincia durante la última década. Definió al radicalismo mendocino como “moderno, no acomodaticio” y diferenció su conducción provincial de la nacional, a la que criticó por no interpretar a tiempo los cambios sociales y políticos.

Cornejo repasó logros en educación —con cobertura del 100% en primaria y 92% en secundaria—, salud, seguridad y justicia, y reivindicó el acuerdo electoral con La Libertad Avanza basado en un programa común.

“Somos auténticamente radicales, nuestro programa es popular, de igualdad de oportunidades en un sistema capitalista, republicano y democrático”, afirmó, e invitó al Congreso a aprobar la propuesta electoral “por lealtad al programa, que reivindica los mejores valores de la UCR de Mendoza.