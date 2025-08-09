Inicio Política Concejales
Elecciones 2025

El radicalismo se adelantó al resto y ya tiene sus candidatos para las elecciones de octubre

La Unión Cívica Radical logró una lista de unidad en Mendoza, y destacó su proyecto conjunto con La Libertad Avanza

Por UNO
El gobernador Alfredo Cornejo se dirigió a los más de 200 congresales reunidos en el Espacio Arizu de Godoy Cruz. 

El gobernador Alfredo Cornejo se dirigió a los más de 200 congresales reunidos en el Espacio Arizu de Godoy Cruz. 

Foto: Prensa UCR

Con 239 congresales acreditados en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, el Congreso Extraordinario de la Unión Cívica Radical (UCR) aprobó por unanimidad las listas de candidatos que el partido presentará en las elecciones 2025 del próximo 26 de octubre. La definición se produjo tras la suspensión de las PASO y la asunción del Congreso como máximo órgano partidario para oficializar las nóminas.

Este paso representa un acuerdo de unidad dentro del radicalismo mendocino, en un proceso que busca fortalecer la alianza con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. El cierre de listas fue destacado como un reflejo de madurez política y cohesión interna, con el foco puesto en consolidar la gestión y avanzar en una plataforma común para la provincia.

congreso radical 1
El congreso radical aprobó por unanimidad las listas de concejales para octubre.

El congreso radical aprobó por unanimidad las listas de concejales para octubre.

Unidad partidaria para continuar con el proyecto radical

El presidente del Congreso radical, Natalio Mema, resaltó durante la sesión el rol pionero de Mendoza en políticas nacionales como la reducción de impuestos distorsivos, el equilibrio fiscal y la implementación de herramientas como la Boleta Única de Papel y la Ficha Limpia.

Por su parte, Andrés Lombardi, presidente de la UCR Mendoza, enfatizó la importancia de la lista única consensuada y destacó las diferencias con otras fuerzas políticas: “Apostamos a una lista de unidad y hoy podemos decir que todo el radicalismo está representado”. Además, subrayó que la alianza con La Libertad Avanza se basa en un plan que prioriza “el equilibrio fiscal, la reducción de impuestos, la mejora del sistema de salud, avances en educación y un fortalecimiento histórico de la seguridad pública”.

Lombardi agregó: “Las listas contienen a los mejores hombres y mujeres del radicalismo para seguir transformando Mendoza en los próximos cuatro años”.

congreso radical 2
Los congresales se reunieron en el Espacio Arizu de Godoy Cruz para llevar adelante el congreso extraordinario de la UCR.

Los congresales se reunieron en el Espacio Arizu de Godoy Cruz para llevar adelante el congreso extraordinario de la UCR.

Qué dicen los referentes radicales

Durante el Congreso de la UCR, algunos oradores expresaron visiones críticas y reflexivas sobre el rumbo del partido. Fernando Armagnague recordó la importancia de preservar la esencia radical: “No puedo acompañar esta decisión porque considero que nos aleja de nuestra esencia y de los valores que han marcado nuestra historia”.

En contraste, Martín Kerchner destacó los logros de la gestión radical en Mendoza: “Somos pioneros en cambios reales en los últimos diez años, con equilibrio fiscal, mejora en educación, salud, justicia y seguridad, logrados gracias al trabajo en equipo dentro de Cambia Mendoza”.

Tadeo García Zalazar resaltó la fortaleza del radicalismo en las provincias donde gobierna, y defendió la alianza estratégica con La Libertad Avanza como parte de una visión a largo plazo, con especial énfasis en la educación y la infancia.

Pamela Verasay sumó su voz al valorar el programa de acción iniciado en Mendoza hace una década como base para las reformas necesarias a nivel nacional.

Cornejo aclaró: "somos auténticamente radicales”

El gobernador Alfredo Cornejo cerró el congreso radical con un discurso que reivindicó la identidad del partido y destacó los avances alcanzados en la provincia durante la última década. Definió al radicalismo mendocino como “moderno, no acomodaticio” y diferenció su conducción provincial de la nacional, a la que criticó por no interpretar a tiempo los cambios sociales y políticos.

Cornejo repasó logros en educación —con cobertura del 100% en primaria y 92% en secundaria—, salud, seguridad y justicia, y reivindicó el acuerdo electoral con La Libertad Avanza basado en un programa común.

“Somos auténticamente radicales, nuestro programa es popular, de igualdad de oportunidades en un sistema capitalista, republicano y democrático”, afirmó, e invitó al Congreso a aprobar la propuesta electoral “por lealtad al programa, que reivindica los mejores valores de la UCR de Mendoza.

Temas relacionados:

Te puede interesar