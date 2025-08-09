La audiencia pública por PSJ Cobre Mendocina ya lleva una semana de debate y continúa este domingo

Las exposiciones continuarán este domingo 10 a partir de las 9, con más de 600 oradores que todavía resta que den su opinión sobre el proyecto. La audiencia pública se extendió por una semana y luego las opiniones serán volcadas en un informe a la autoridad ambiental.

La Autoridad Ambiental Minera habilitó canales de consulta e información antes, durante y después de la Audiencia, garantizando que cada intervención sea considerada en el expediente. De hecho, el expediente ambiental del proyecto se encuentra disponible para consulta pública desde el inicio del proceso. Incluye los informes elaborados por la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y los dictámenes de organismos provinciales y nacionales.

Entre las instituciones que han emitido opinión, se encuentran:

Municipalidad de Las Heras.





Departamento General de Irrigación.





Direcciones Provinciales de Vialidad, Hidráulica, Transición Energética, Planificación Territorial, Bienes Registrables, Biodiversidad y Ecoparque.





Patrimonio Cultural y Museos.





Dirección Nacional de Vialidad.





Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).





EPRE, Iadiza, Emetur, Segemar.





Representantes del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

La documentación puede consultarse de forma libre y gratuita en:

Allí se encuentran disponibles los informes técnicos, material cartográfico, actas de la CEIAM y aportes realizados por instituciones científicas, educativas, sociales y municipales.