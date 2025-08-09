Inicio Política PSJ cobre mendocino
Minería

La audiencia pública por PSJ Cobre Mendocina ya lleva una semana de debate y continúa este domingo

Se anotaron más de 3.000 personas para hacer sus aportes sobre el proyecto de explotación PSJ Cobre Mendocino. Podría empezar la producción en 2027

Por UNO
El director de Minería

El director de Minería, Jerónimo Shantal, uno de los funcionarios presentes en la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino en la modalidad virtual.

La audiencia pública para la extracción de cobre en Uspallata, bajo el nombre PSJ Cobre Mendocino, cumplió una semana de debate y de exposiciones a favor y en contra este sábado con una convocatoria bajo la modalidad virtual.

Este sábado continuó el segundo día de exposiciones virtuales sobre el proyecto PSJ Cobre Mendocino y se destacó nuevamente el respeto entre las distintas posturas logrado a lo largo de cada jornada. Sigue este domingo.

Las diversas voces y opiniones siguen enriqueciendo un espacio de participación ciudadana que está logrando amplia concurrencia de oradores. Se anotaron más de 3.000 personas para participar en el análisis del impacto del proyecto minero. Según el gobernador Alfredo Cornejo, de aprobarse la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la Legislativa, la mina empezará a producir en 2027.

Las exposiciones continuarán este domingo 10 a partir de las 9, con más de 600 oradores que todavía resta que den su opinión sobre el proyecto. La audiencia pública se extendió por una semana y luego las opiniones serán volcadas en un informe a la autoridad ambiental.

Audiencia pública PSJ Cobre Mendocino 2

Información disponible para todos los ciudadanos

La Autoridad Ambiental Minera habilitó canales de consulta e información antes, durante y después de la Audiencia, garantizando que cada intervención sea considerada en el expediente. De hecho, el expediente ambiental del proyecto se encuentra disponible para consulta pública desde el inicio del proceso. Incluye los informes elaborados por la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y los dictámenes de organismos provinciales y nacionales.

Entre las instituciones que han emitido opinión, se encuentran:

      • Municipalidad de Las Heras.
      • Departamento General de Irrigación.
      • Direcciones Provinciales de Vialidad, Hidráulica, Transición Energética, Planificación Territorial, Bienes Registrables, Biodiversidad y Ecoparque.
      • Patrimonio Cultural y Museos.
      • Dirección Nacional de Vialidad.
      • Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
      • EPRE, Iadiza, Emetur, Segemar.
      • Representantes del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

La documentación puede consultarse de forma libre y gratuita en:

Allí se encuentran disponibles los informes técnicos, material cartográfico, actas de la CEIAM y aportes realizados por instituciones científicas, educativas, sociales y municipales.

Temas relacionados:

Te puede interesar