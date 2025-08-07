El 70% de los oradores de la audiencia por PSJ Cobre Mendocino se expresó a favor del emprendimiento

Audiencia pública minera San Jorge1 La conectividad estuvo granatizada durante la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino.

Arranca la etapa virtual

Este viernes 8 a las 9 comienza la etapa virtual, en la que los 1.380 inscriptos para esta instancia tendrán la posibilidad de hablar vía Zoom, con listas públicas ordenadas que pueden consultarse desde este enlace: https://www.mendoza.gov.ar/mineria/proyecto-psj-cobre-mendocino/

Las exposiciones se realizarán según el orden cronológico de inscripción, respetando los listados publicados en la página del Ministerio de Energía y Ambiente. Continuarán durante los días siguientes -incluidos sábado y domingo- hasta completar las intervenciones de todos los inscriptos, con lo que se busca garantizar un proceso basado en el pluralismo, la transparencia y la participación ciudadana efectiva.

La Autoridad Ambiental Minera solicitó expresamente a todos los inscriptos que realicen un seguimiento del listado a medida que avance la audiencia, a fin de encontrarse presentes al momento de ser llamados por la mesa instructora. En la plataforma Zoom encontrarán un contador que indicará el número correspondiente al orador que se esté expresando en ese momento.

Para poder acceder al seminario en Zoom, es necesario completar el formulario que fue enviado por correo electrónico al momento de realizar correctamente la inscripción a la Audiencia Pública a través del sistema Ticket.

Participación, información y pluralidad de voces

Durante este proceso participativo hablaron todos los que se inscribieron presencialmente en sistema ticket, respetando el orden y el tiempo de exposición. Entre los oradores hubo ciudadanos de Mendoza, vecinos de Uspallata, mineros, gente de la ganadería, turismo, autoridades y jóvenes.

En la primera jornada, la Autoridad Ambiental Minera —compuesta por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental—, junto a Fabián Gregorio, director ejecutivo de PSJ Cobre Mendocino, y la consultora GT Ingeniería presentó los detalles técnicos y los controles ambientales del proyecto.

Entre las voces a favor hubo vecinos de Uspallata con un clamor común: oportunidades laborales para los jóvenes, crecimiento y arraigo, ya que hoy muchos pobladores deben dejar la villa para encontrar trabajo.

También se escucharon fundamentos técnicos de mineros, hijos y nietos de mineros, profesionales, representantes de asociaciones de pequeñas y medianas empresas que quieren participar en la cadena de valor que genera la industria, y hasta ganaderos de Uspallata.

Los jóvenes pusieron especial énfasis en las formaciones brindadas por PSJ en oficios vinculados a la minería, y pidieron que se dé prioridad a la mano de obra local y a emprendedores regionales.

Las inquietudes de quienes se manifestaron en contra tuvieron que ver con el recurso hídrico, flora, fauna, garantía de continuidad, generación de trabajo por parte de la empresa proponente y pasivos ambientales.

Además, hubo quienes se expresaron en contra de cualquier tipo de minería en Mendoza, aunque los proyectos cumplan con la Ley 7.722.

Audiencia pública minera San Jorge2 Aplausos de los asistentes a la audiencia pública.

Al alcance de todos

Para promover la participación ciudadana, garantizar la accesibilidad y cuidar el bienestar de los más de 3.000 inscriptos, la Autoridad Ambiental Minera dispuso que el predio en Uspallata contara con todas las condiciones necesarias de seguridad y confort.

El espacio tuvo tres carpas calefaccionadas: una destinada a los oradores que participaron en la audiencia, otra habilitada para el público general, equipada con pantallas gigantes que permitieron seguir el desarrollo completo de cada intervención, y una tercera para la instalación de equipos de periodistas acreditados. Estas estructuras brindaron resguardo y comodidad a los asistentes.

El predio dispuso de servicio de conectividad gratuito, puestos de comida, acceso a agua potable, sanitarios, asistencia médica y señalización en los caminos internos para facilitar la circulación segura. También hubo transporte gratuito para los interesados desde Mendoza y desde Uspallata hacia el proyecto.

Documentación pública y acceso a las exposiciones

Quienes quieran ver todas las ponencias realizadas durante las seis jornadas presenciales, pueden hacerlo desde este enlace de Youtube: https://www.youtube.com/@ministerioenergiayambientemza

El expediente técnico está disponible para su consulta libre desde el inicio del proceso. Incluye los informes elaborados por la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y los dictámenes de organismos provinciales y nacionales.

Entre las instituciones que han emitido opinión, se encuentran:

Municipalidad de Las Heras.

Departamento General de Irrigación.

Direcciones Provinciales de Vialidad, Hidráulica, Transición Energética, Planificación Territorial, Bienes Registrables, Biodiversidad y Ecoparque.

Patrimonio Cultural y Museos.

Dirección Nacional de Vialidad.

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

EPRE, Iadiza, Emetur y Segemar.

Y representantes del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Fuente: Gobierno de Mendoza.