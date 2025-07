Lombardi y Kerchner vaticinaron que la alianza de la UCR con los libertarios podría cosechar el 50% de votos

Embed - "Hoy la GENTE NO está PENSANDO en las ELECCIONES"

Con esas máximas por delante, y de cara a las elecciones, los radicales se muestran confiados de que la alianza que acaban de sellar les garantizará un nuevo triunfo el 26 de octubre.

"Yo creo que el mendocino, mirando a Buenos Aires y mirando a Mendoza, va a marcar muy fuerte el rumbo que quiere para la Argentina. Yo creo que vamos a estar casi en los 50 puntos", se proyectó el senador Martín Kerchner.

Para Lombardi, el escenario electoral se parecerá al resultado que consiguió Cambia Mendoza en las elecciones legislativas del 2021, en las que superó los 49 puntos y se impuso cómodamente por sobre el PJ, que orilló el 26% de los votos.

Los "vetados" de Cornejo que no podrían llegar a la Legislatura

Ya se ha dicho que en la letra chica del acuerdo con La Libertad Avanza, aparece el poder de veto que tendrán los libertarios para las listas de quienes lleguen al Congreso, y que tendrá el mismo Alfredo Cornejo para los aspirantes a la Legislatura.

Lombardi y Kerchner en 7D Andrés Lombardi y Martín Kerchner se proyectaron a que la alianza entre la UCR y los libertarios podría cosechar el 50% de los votos de los mendocinos en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Pero en Séptimo Día, el presidente del radicalismo Andrés Lombardi le puso nombre y apellido a quienes no podrían pasar el sedaso cuando ensamblen las listas con sus socios libertarios.

"No es que haya un miedo a que entre alguien del demarchismo, entendemos que si es legislador provincial no puede entrar alguien que después esté votando en contra", comenzó diciendo el diputado y admitió que por ejemplo que el mendocino Álvaro Martínez, hoy diputado nacional del bloque de La Libertad Avanza, pero alfil de Omar De Marchi, "no podría entrar a la Legislatura".

Sin embargo reconoció que el diputado nacional podría sí competir en la lista de Diputados Nacionales, "en donde tiene preminencia el Gobierno nacional (que conduce La Libertad Avanza), porque es su programa de gobierno".