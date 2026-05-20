Cornejo participó de una reunión de gobernadores de la UCR para mostrar unidad

La reunión de los radicales para mostrar unidad

La reunión fue encabezada por el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, y contó además con el respaldo del gobernador correntino Gustavo Valdés, quien no pudo asistir pero envió una carta de apoyo.

En el comunicado difundido tras el encuentro, los radicales aseguraron que "el radicalismo gobierna, gestiona y transforma”. También destacaron políticas vinculadas a la educación pública, la seguridad, la producción y la obra pública.

Además, los dirigentes acordaron convocar a un encuentro federal con presidentes de la UCR de todas las provincias para profundizar el trabajo interno y coordinar acciones políticas.

El mensaje político de la conducción de la UCR

El documento difundido por el partido hizo eje en la necesidad de unidad interna y presencia territorial del radicalismo. En ese sentido, los dirigentes remarcaron la importancia de “la convivencia entre las distintas miradas con un horizonte común”.

La declaración de la UCR también planteó la intención de impulsar una “mirada federal del desarrollo argentino”, con foco en la generación de empleo privado, el fortalecimiento de las economías regionales y la recuperación de competitividad.

Según indicaron desde la conducción partidaria, el trabajo conjunto continuará desde las gobernaciones, las intendencias, los bloques legislativos y las estructuras juveniles en todo el país.