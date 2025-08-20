Inicio Mundo Asesinaron
Asesinaron a una influencer de 27 años por una discusión de tránsito

Una famosa y reconocida influencer de 27 años fue asesinada de un disparo en la cabeza por una discusión de tránsito. El hecho fue presenciado por sus hijos

Pablo González
Yarely Ashley Hermosillo. La influencer de 27 años fue asesinada de un disparo en la cabeza por una discusión de tránsito. 

Una famosa y reconocida influencer de 27 años en TikTok, fue asesinada de un disparo en medio de una discusión de tránsito. Yarely Ashley Hermosillo, una influencer de 27 años conocida en TikTok por sus videos de cocina y lifestyle, murió tras recibir un disparo en la cabeza en medio de una disputa entre dos automovilistas en Glendale, Arizona.

Yarely Ashley Hermosillo. La famosa y reconocida influencer de 27 a&ntilde;os fue asesinada en una discusi&oacute;n de tr&aacute;nsito.&nbsp;

La joven falleció el pasado 15 de agosto pero en las últimas horas su familia dio a conocer la trágica noticia.

El hecho ocurrió cuando la tiktoker viajaba en auto con su esposo y su hijo de cuatro años. La familia estaba detenida en un semáforo en rojo cuando, a su lado, comenzó una violenta pelea entre dos conductores.

Según tn.com.ar, uno de ellos sacó un arma y efectuó un disparo que atravesó la ventanilla y alcanzó a Yarely en la cabeza.

Su esposo la trasladó de urgencia a un hospital, pero murió poco después a causa de la herida.

La policía identificó al autor del disparo como Jesús Preciado Dousten, de 33 años, quien fue arrestado poco después. En su contra pesan múltiples cargos, incluido el de asesinato en segundo grado, según confirmaron medios locales.

Influencer asesinada. A Yarely Ashley Hermosillo la asesinaron tras una discusi&oacute;n de tr&aacute;nsito.&nbsp;

De acuerdo al informe policial, Dousten se encontraba en el carril central mientras discutía con otro conductor detenido a su derecha. En medio de la confrontación, sacó un arma y disparó hacia el otro vehículo, pero la bala impactó en el auto donde viajaba la influencer con su familia.

¿Quién era Yarely Ashley Hermosillo, la famosa influencer asesinada?

Yarely Ashley Hermosillo era reconocida en las redes sociales, donde acumulaba más de 300.000 seguidores en Instagram, Facebook y TikTok. Sus contenidos de cocina, estilo de vida y maternidad le habían permitido construir una comunidad que hoy llora su partida.

Su familia publicó un emotivo comunicado en el que la recordó como “una esposa amorosa, una madre devota y un alma hermosa cuya luz tocó a todos los que la conocieron”. “Deja atrás a su marido y a su hijo de 4 años, quienes ahora enfrentan una pérdida inimaginable”, señalaron en declaraciones difundidas por The Sun.

