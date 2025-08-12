México registra menos homicidios que Washington, según Clara Brugada

Según esos datos, Washington lidera la lista de asesinatos en 2024, duplicando la tasa de Bogotá (15,1) y superando ampliamente a urbes como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París y La Habana. Trump incluso señaló que la ciudad casi dobla los índices de Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José.

Crimen en Estados Unidos: una preocupación más amplia

Durante la rueda de prensa, Trump anunció que colocará a la policía de Washington bajo control federal y activará a la Guardia Nacional para enfrentar el problema. También reconoció que otras ciudades estadounidenses, como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, enfrentan altos niveles de violencia.

Si bien las cifras oficiales muestran que los crímenes violentos en Washington han disminuido un 26% este año y los homicidios un 12%, la tasa sigue siendo alta en comparación con otras capitales, considerando que la ciudad tiene apenas 700.000 habitantes.

Con estas declaraciones cruzadas, el debate sobre la seguridad en México y Estados Unidos vuelve a estar en el centro de la conversación pública, alimentado por las tensiones políticas y las comparaciones internacionales.