Respuesta a Trump

México registra menos homicidios que Washington, según Clara Brugada

Clara Brugada asegura que la tasa de homicidios en Ciudad de México es 60% menor que en Washington, contradiciendo a Donald Trump

Jimena Díaz
Monumento Ángel de la Independencia en Ciudad de México (Archivo). Crédito: EFE/ Álex Cruz.

La Ciudad de México tiene una tasa de homicidios de 10 por cada 100.000 habitantes en 2024, un 60% menos que Washington, que alcanza los 27. Así lo afirmó la alcaldesa capitalina, Clara Brugada, este lunes en conferencia de prensa, citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Brugada subrayó que la capital mexicana mantiene niveles de violencia más bajos que muchas ciudades estadounidenses, pese a las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump, informó EFE.

La alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/ S&aacute;shenka Guti&eacute;rrez.

Trump afirma que Washington vive peor ola criminal que Ciudad de México

Horas antes, Donald Trump había declarado en la Casa Blanca que Washington sufre una ola de crímenes más grave que ciudades como Bogotá o Ciudad de México. Respaldado por gráficos oficiales, el exmandatario aseguró que la capital estadounidense registra más de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que supera ampliamente la de otras capitales del mundo.

Según esos datos, Washington lidera la lista de asesinatos en 2024, duplicando la tasa de Bogotá (15,1) y superando ampliamente a urbes como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París y La Habana. Trump incluso señaló que la ciudad casi dobla los índices de Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José.

Crimen en Estados Unidos: una preocupación más amplia

Durante la rueda de prensa, Trump anunció que colocará a la policía de Washington bajo control federal y activará a la Guardia Nacional para enfrentar el problema. También reconoció que otras ciudades estadounidenses, como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, enfrentan altos niveles de violencia.

Si bien las cifras oficiales muestran que los crímenes violentos en Washington han disminuido un 26% este año y los homicidios un 12%, la tasa sigue siendo alta en comparación con otras capitales, considerando que la ciudad tiene apenas 700.000 habitantes.

Con estas declaraciones cruzadas, el debate sobre la seguridad en México y Estados Unidos vuelve a estar en el centro de la conversación pública, alimentado por las tensiones políticas y las comparaciones internacionales.

