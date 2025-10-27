El presidente Donald Trump confirmó que espera alcanzar “un buen acuerdo” con su par chino Xi Jinping durante su próxima reunión bilateral. El encuentro se celebrará este jueves en los márgenes de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad surcoreana de Gyeongju, y podría definir el futuro de la aplicación TikTok en Estados Unidos.
Donald Trump busca cerrar un acuerdo con Xi Jinping
Donald Trump y Xi Jinping se reunirán para sellar el acuerdo sobre TikTok y reducir tensiones entre China y Estados Unidos
“Será uno de los temas principales”, adelantó Trump desde el Air Force One. El mandatario estadounidense busca cerrar definitivamente el pacto con Xi Jinping, que ya habría otorgado su “aprobación provisional” al acuerdo entre Washington y la empresa china ByteDance, matriz de TikTok.
El acuerdo entre China y Estados Unidos por TikTok
Según informa EFE, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, explicó que el pacto se negoció en varias etapas, incluyendo reuniones en Madrid y Malasia.
Según detalló, ambos gobiernos alcanzaron un entendimiento para permitir que TikTok continúe operando en Estados Unidos, cumpliendo con las exigencias del Congreso norteamericano, que había ordenado su cierre por motivos de seguridad nacional.
El acuerdo prevé la creación de una empresa conjunta con mayoría estadounidense, en la que China mantendría una participación del 20 %.
La estructura busca garantizar que el gobierno chino no tenga acceso a los servidores donde se almacenan los datos de los usuarios. “Será responsabilidad de los dos líderes firmar la transacción el jueves”, afirmó Bessent.
Una reunión clave para rebajar tensiones entre ambas potencias
El pacto también busca reducir la tensión diplomática entre China y Estados Unidos, tras meses de fricciones por los aranceles y las restricciones comerciales impuestas por ambos países.
Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que allana el camino para esta nueva estructura corporativa. Inversores estadounidenses, entre ellos los directivos de Dell y Oracle, asumirán el control mayoritario de la nueva compañía. Oracle, además, será responsable del algoritmo y la gestión segura de los datos de TikTok en territorio estadounidense.
El cara a cara entre Trump y Xi Jinping se perfila como un momento decisivo para redefinir la relación entre China y Estados Unidos, y marcar el rumbo de una de las plataformas más influyentes del mundo digital.