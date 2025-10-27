Donald Trump busca cerrar un acuerdo con Xi Jinping

Según detalló, ambos gobiernos alcanzaron un entendimiento para permitir que TikTok continúe operando en Estados Unidos, cumpliendo con las exigencias del Congreso norteamericano, que había ordenado su cierre por motivos de seguridad nacional.

El acuerdo prevé la creación de una empresa conjunta con mayoría estadounidense, en la que China mantendría una participación del 20 %.

La estructura busca garantizar que el gobierno chino no tenga acceso a los servidores donde se almacenan los datos de los usuarios. “Será responsabilidad de los dos líderes firmar la transacción el jueves”, afirmó Bessent.

Una reunión clave para rebajar tensiones entre ambas potencias

El pacto también busca reducir la tensión diplomática entre China y Estados Unidos, tras meses de fricciones por los aranceles y las restricciones comerciales impuestas por ambos países.

Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que allana el camino para esta nueva estructura corporativa. Inversores estadounidenses, entre ellos los directivos de Dell y Oracle, asumirán el control mayoritario de la nueva compañía. Oracle, además, será responsable del algoritmo y la gestión segura de los datos de TikTok en territorio estadounidense.

El cara a cara entre Trump y Xi Jinping se perfila como un momento decisivo para redefinir la relación entre China y Estados Unidos, y marcar el rumbo de una de las plataformas más influyentes del mundo digital.