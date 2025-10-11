Inicio Mundo Donald Trump
Economía

Donald Trump sube la presión sobre China con aranceles récord

Trump anunció aranceles del 100% a China desde el 1 de noviembre. Cómo puede afectar a la economía de Estados Unidos y a los argentinos que viven allí

Por UNO
Donald Trump sigue subiendo los aranceles a China. 

Donald Trump sigue subiendo los aranceles a China. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que impondrá aranceles del 100 % a los productos provenientes de China a partir del 1 de noviembre. La decisión, anunciada desde la Casa Blanca y anticipada en su red social Truth Social, marca una nueva escalada en la ya tensa relación comercial entre ambas potencias.

Según informó EFE, Trump acusó a Pekín de adoptar una postura “extremadamente hostil” al imponer controles masivos a la exportación de tierras raras, materiales clave para la industria tecnológica y automotriz, y sostuvo que esta medida “afecta a todos los países del mundo”.

La noticia provocó una reacción inmediata en los mercados: el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq cayeron más del 3%, reflejando el temor a un nuevo golpe para la economía estadounidense y para los consumidores que ya enfrentan precios más altos.

china-aranceles-eeuu.jpg
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirm&oacute; que impondr&aacute; aranceles del 100 % a los productos provenientes de China a partir del 1 de noviembre. Cr&eacute;dito: EFE/EPA/Caroline Brehman.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que impondrá aranceles del 100 % a los productos provenientes de China a partir del 1 de noviembre. Crédito: EFE/EPA/Caroline Brehman.

Un golpe a las relaciones entre Estados Unidos y China

En su mensaje, Donald Trump aseguró que China busca controlar la exportación de bienes “que ni siquiera fabrica”, lo que, según él, “congestionaría los mercados globales”. También confirmó que canceló su reunión con el presidente chino Xi Jinping, prevista para fines de octubre durante la cumbre de la APEC en Corea del Sur.

“Fue una verdadera sorpresa para todos los líderes del mundo libre”, afirmó el mandatario republicano, quien advirtió que “no hay razón para dialogar” mientras continúen las restricciones comerciales.

Impacto en la economía y en los consumidores

Los analistas temen que el nuevo paquete de aranceles agrave la inflación en Estados Unidos, encareciendo desde la electrónica hasta los alimentos importados.

Para los argentinos y latinos que viven en el país, esto podría traducirse en un aumento del costo de vida, especialmente en productos básicos y tecnología.

El conflicto con China representa el mayor enfrentamiento comercial desde la llamada “guerra de tarifas” que comenzó durante el primer mandato de Trump, y amenaza con redefinir las reglas del comercio internacional en los próximos meses.

Temas relacionados:

Te puede interesar