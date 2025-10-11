Donald Trump sube la presión sobre China con aranceles récord

china-aranceles-eeuu.jpg El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que impondrá aranceles del 100 % a los productos provenientes de China a partir del 1 de noviembre. Crédito: EFE/EPA/Caroline Brehman.

Un golpe a las relaciones entre Estados Unidos y China

En su mensaje, Donald Trump aseguró que China busca controlar la exportación de bienes “que ni siquiera fabrica”, lo que, según él, “congestionaría los mercados globales”. También confirmó que canceló su reunión con el presidente chino Xi Jinping, prevista para fines de octubre durante la cumbre de la APEC en Corea del Sur.

“Fue una verdadera sorpresa para todos los líderes del mundo libre”, afirmó el mandatario republicano, quien advirtió que “no hay razón para dialogar” mientras continúen las restricciones comerciales.

Impacto en la economía y en los consumidores

Los analistas temen que el nuevo paquete de aranceles agrave la inflación en Estados Unidos, encareciendo desde la electrónica hasta los alimentos importados.

Para los argentinos y latinos que viven en el país, esto podría traducirse en un aumento del costo de vida, especialmente en productos básicos y tecnología.

El conflicto con China representa el mayor enfrentamiento comercial desde la llamada “guerra de tarifas” que comenzó durante el primer mandato de Trump, y amenaza con redefinir las reglas del comercio internacional en los próximos meses.