Alerta para viajeros y residentes argentinos

Inflación en Estados Unidos: cómo impacta a los argentinos que viven o planean viajar

Inflación en Estados Unidos subió al 2,9% anual en agosto 2025. Qué rubros golpean más y cómo afecta a argentinos que viven allá o van a viajar

Por Jimena Díaz [email protected]
La inflación de Estados Unidos

La inflación de Estados Unidos, el índice de precios al consumidor (CPI-U) subió 2,9% en los últimos 12 meses hasta agosto de 2025, comparado con el mismo período del año anterior. El alza mensual fue de 0,4%, luego de subidas menores en julio.

Dentro de los componentes que más subieron ese mes están los precios de la vivienda, los alimentos comprados para consumir en casa, los combustibles (gasolina subió 1,9% respecto al mes anterior) y los pasajes aéreos, que se incrementaron fuertemente, según el Bureau of Labor Statistics.

Cómo afecta esto a argentinos residentes y viajeros

Para argentinos en Estados Unidos, este contexto supone:

  • Mayor costo de la canasta básica: alimentos como carnes, frutas y verduras están más caros, lo que afecta directamente a presupuestos domésticos.
  • Vivienda: el aumento en el índice de vivienda implica que alquileres o hipotecas crecerán, lo que impacta más fuerte en áreas urbanas con alto costo de vida.
  • Transporte: los pasajes aéreos suben mucho, lo que afecta viajes hacia y desde Argentina, así como vuelos internos.
  • Viajes planificados: alojamientos, rentas de autos y servicios relacionados al turismo también aumentarán, lo que encarece los planes de vacaciones o viajes familiares.
  • Los aranceles impuestos por Donald Trump en Estados Unidos, impactan también en los precios: qué productos conviene evitar comprar en 2026.

Para quienes están por viajar a Estados Unidos, estos puntos también importan:

  • Al presupuestar viajes recuerden que los precios de alimentos, transporte interno y hoteles están aumentando.
  • Será más importante llevar margen extra en el presupuesto para imprevistos relacionados con inflación (por ejemplo, comida afuera, transporte local).
  • Cambio de moneda: si llegan con dólares, la subida de precios reduce su poder adquisitivo; si cambian desde pesos argentinos, conviene evaluar tasas y tarifas antes del viaje.

Consejos prácticos

  • Comprar anticipadamente pasajes y alojamiento puede ahorrar algo si aún no se fijaron los precios más recientes.
  • Elegir supermercados o mercados locales donde los precios sean más accesibles.
  • Si viven en Estados Unidos, revisar contratos de alquiler para evitar sorpresas si el índice de vivienda sube drásticamente.
  • Para viajes, considerar destinos o temporadas menos demandadas, donde los precios sean más estables.

