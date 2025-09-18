Inflación en Estados Unidos: cómo impacta a los argentinos que viven o planean viajar

La inflación de Estados Unidos, el índice de precios al consumidor (CPI-U) subió 2,9% en los últimos 12 meses hasta agosto de 2025, comparado con el mismo período del año anterior. El alza mensual fue de 0,4%, luego de subidas menores en julio.
Dentro de los componentes que más subieron ese mes están los precios de la vivienda, los alimentos comprados para consumir en casa, los combustibles (gasolina subió 1,9% respecto al mes anterior) y los pasajes aéreos, que se incrementaron fuertemente, según el Bureau of Labor Statistics.
Para argentinos en Estados Unidos, este contexto supone:
Para quienes están por viajar a Estados Unidos, estos puntos también importan: