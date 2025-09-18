Inflación en Estados Unidos: cómo impacta a los argentinos que viven o planean viajar

Dentro de los componentes que más subieron ese mes están los precios de la vivienda, los alimentos comprados para consumir en casa, los combustibles (gasolina subió 1,9% respecto al mes anterior) y los pasajes aéreos, que se incrementaron fuertemente, según el Bureau of Labor Statistics.

Cómo afecta esto a argentinos residentes y viajeros

Para argentinos en Estados Unidos, este contexto supone: