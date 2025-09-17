La economía de Estados Unidos se prepara para un escenario de aumentos que impactará directamente en los bolsillos de los consumidores. Tras la primera ronda de aranceles comerciales impulsada en abril por el presidente Donald Trump, distintas compañías confirmaron que trasladarán esos costos a los precios finales.
Aranceles en Estados Unidos: qué productos conviene evitar comprar en 2026
Aranceles en EE.UU. impactan en indumentaria, autos, alimentos y tecnología. Qué no conviene comprar en 2026 y cómo afectará a los consumidores