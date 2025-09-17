Aranceles en Estados Unidos: qué productos conviene evitar comprar en 2026

Adidas y Nike : anunciaron subas millonarias por los aranceles que afectan a sus fábricas en Asia.

: anunciaron subas millonarias por los aranceles que afectan a sus fábricas en Asia. Macy's, Columbia Sportswear y Hermès : ya advirtieron que aumentarán los precios de ropa y accesorios.

: ya advirtieron que aumentarán los precios de ropa y accesorios. Ferrari, Ford y Volkswagen : los autos importados podrían encarecerse entre 4.000 y 12.000 dólares.

: los autos importados podrían encarecerse entre 4.000 y 12.000 dólares. Conagra, Target y Walmart : confirmaron ajustes en alimentos básicos y enlatados.

: confirmaron ajustes en alimentos básicos y enlatados. Best Buy, Home Depot, Nikon, Canon, Leica y Swatch: aplicaron incrementos en tecnología, artículos del hogar y relojería.

consumidores estados unidos aranceles freepik 02 Los consumidores en Estados Unidos, deberán recorrer y mirar precios frente a los aumentos que se avecinan. Crédito: Freepik.

Qué no conviene comprar en Estados Unidos

Expertos sugieren a los consumidores ser cautelosos y evaluar el mejor momento para comprar ciertos rubros particularmente afectados por los aranceles:

Indumentaria y calzado : las marcas deportivas y de moda ya confirmaron aumentos que se trasladarán directamente a las tiendas.

: las marcas deportivas y de moda ya confirmaron aumentos que se trasladarán directamente a las tiendas. Electrónica y dispositivos fotográficos : la cadena global de suministros encarecerá computadoras, cámaras y accesorios.

: la cadena global de suministros encarecerá computadoras, cámaras y accesorios. Automóviles importados : tanto modelos familiares como de lujo tendrán fuertes subas por los aranceles .

: tanto modelos familiares como de lujo tendrán fuertes subas por los . Alimentos procesados y enlatados : los insumos básicos importados impactarán en supermercados y grandes cadenas.

: los insumos básicos importados impactarán en supermercados y grandes cadenas. Artículos de lujo y relojes: se prevén incrementos de dos dígitos, reduciendo la accesibilidad para gran parte de los compradores.

Recomendaciones para consumidores

La principal recomendación es adelantar compras esenciales antes de que los aumentos se generalicen. También se aconseja evaluar sustitutos producidos en el mercado interno, menos expuestos a la guerra comercial.

Para los argentinos que viven en Estados Unidos o viajan con frecuencia, esta situación implica ajustar el presupuesto y repensar qué conviene comprar en el corto plazo.