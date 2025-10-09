Trump envía Guardia Nacional a Chicago y exige prisión para autoridades locales

Donald Trump sugirió que podría invocar la Ley de Insurrección para desplegar militares en ciudades de Estados Unidos, desafiando decisiones judiciales.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, también ofreció contribuir con 400 miembros de su Guardia Nacional para ser desplegados bajo las órdenes del presidente.

En Tennessee y Portland ya se habían registrado bloqueos judiciales. En Chicago, la medida avanza pese a que las cortes han frenado acciones similares por los riesgos legales que implican.

chicago donald trump estados unidos efe 2 Carteles en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , en Broadview, Estados Unidos. Crédito: EFE/ Manuel Márquez.

Impacto en la comunidad latina

El uso de tropas militares en entornos urbanos genera preocupación entre vecinos y líderes locales. Muchos temen abusos, patrullajes agresivos y que se vulnere la autonomía municipal.

Para la comunidad latina en Chicago y barrios con alta población inmigrante, el despliegue podría asociarse a mayor vigilancia, deportaciones encubiertas y un clima de miedo. La decisión de Donald Trump también busca mostrar mano dura en un momento de polarización política nacional.