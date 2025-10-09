Inicio Mundo Donald Trump
Trump envía Guardia Nacional a Chicago y exige prisión para autoridades locales

El Gobierno de Donald Trump prepara despliegue de la Guardia Nacional en Chicago mientras pide encarcelar a gobernador y alcalde demócratas por oponerse

El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el envío de 500 miembros de la Guardia Nacional al área de Chicago (Archivo). Crédito: EFE.

El presidente Donald Trump autorizó el envío de 500 miembros de la Guardia Nacional al área de Chicago, con el argumento de que su presencia protegerá propiedades federales amenazadas. Al mismo tiempo, pidió que se encarcele al gobernador y al alcalde demócratas por dejar que “el caos reine”.

Donald Trump pidió que se encarcele al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, políticos del Partido Demócrata (Archivo). Crédito: EFE/Michael Reynolds/Caroline Brehman.

Guardia Nacional se moviliza hacia Chicago

Este anuncio se produce en un clima de confrontación política creciente, Donald Trump acusó a estos líderes locales de permitir el deterioro del orden urbano, mientras advierte que no tolerará resistencia a sus operaciones federales en ciudades gobernadas por demócratas.

La medida incluye la federalización de fuerzas estatales, algo que ya generó demandas judiciales. Illinois presentó una acción ante un tribunal federal para impedir que Trump utilice militares sin autorización legal.

Donald Trump sugirió que podría invocar la Ley de Insurrección para desplegar militares en ciudades de Estados Unidos, desafiando decisiones judiciales.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, también ofreció contribuir con 400 miembros de su Guardia Nacional para ser desplegados bajo las órdenes del presidente.

En Tennessee y Portland ya se habían registrado bloqueos judiciales. En Chicago, la medida avanza pese a que las cortes han frenado acciones similares por los riesgos legales que implican.

chicago donald trump estados unidos efe 2
Carteles en contra del Servicio de Inmigraci&oacute;n y Control de Aduanas (ICE) , en Broadview, Estados Unidos. Cr&eacute;dito: EFE/ Manuel M&aacute;rquez.

Carteles en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , en Broadview, Estados Unidos. Crédito: EFE/ Manuel Márquez.

Impacto en la comunidad latina

El uso de tropas militares en entornos urbanos genera preocupación entre vecinos y líderes locales. Muchos temen abusos, patrullajes agresivos y que se vulnere la autonomía municipal.

Para la comunidad latina en Chicago y barrios con alta población inmigrante, el despliegue podría asociarse a mayor vigilancia, deportaciones encubiertas y un clima de miedo. La decisión de Donald Trump también busca mostrar mano dura en un momento de polarización política nacional.

Fuente: Reuters.

