El Senado de Estados Unidos rechazó frenar la operación militar en el Caribe

Trump y su defensa de la ofensiva militar

Donald Trump defendió la operación alegando que Estados Unidos enfrenta un “conflicto armado no internacional” contra los carteles de la droga. Sin embargo, el texto rechazado recordaba que, según la Constitución, solo el Congreso puede declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza militar.

La propuesta aclaraba que el tráfico de drogas ilegales no constituye un ataque armado ni una amenaza inminente, y pedía al presidente cesar el uso de la fuerza “a menos que exista una declaración de guerra o autorización específica”.

Reacciones en el Congreso y despliegue militar en el Caribe

El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente la iniciativa, calificándola de “peligrosa” por “intentar quitar al presidente su autoridad para proteger a los estadounidenses”.

rubio-estados-unidos-efe-1.jpg El secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicó la medida adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE.

Estados Unidos mantiene en la zona ocho buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4.500 soldados, en el marco de una operación que sigue generando tensiones diplomáticas en la región.