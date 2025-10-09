El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos está afectando directamente a los viajeros aéreos. Según informó Reuters, aerolíneas reportan cancelaciones y retrasos en vuelos domésticos e internacionales, provocando que turistas y pasajeros de negocios replanteen sus planes de viajes.
El cierre del gobierno de Estados Unidos genera retrasos en vuelos
