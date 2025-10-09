Inicio Mundo Estados Unidos
Cierre de gobierno

El cierre del gobierno de Estados Unidos genera retrasos en vuelos

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos genera cancelaciones y demoras en vuelos, afectando a turistas y viajeros de negocios. Conocé qué medidas tomar

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos genera incertidumbre y afecta la experiencia de los viajeros en Estados Unidos.

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos está afectando directamente a los viajeros aéreos. Según informó Reuters, aerolíneas reportan cancelaciones y retrasos en vuelos domésticos e internacionales, provocando que turistas y pasajeros de negocios replanteen sus planes de viajes.

La interrupción del financiamiento federal ha dejado a agencias clave sin personal suficiente para garantizar operaciones normales en aeropuertos y control de seguridad.

Aerolíneas reportan cancelaciones y retrasos en vuelos domésticos e internacionales, provocando que turistas y pasajeros de negocios replanteen sus planes de viajes.

Cómo afecta a la comunidad viajera

Los vuelos hacia y desde hubs importantes, como Nueva York, Washington D.C. y Los Ángeles, están experimentando demoras que se extienden por horas.

Pasajeros relatan largas filas en controles de seguridad y dificultades para recibir información actualizada sobre sus vuelos. Expertos recomiendan monitorear constantemente las aplicaciones de las aerolíneas y considerar cambios de itinerario ante posibles cancelaciones.

Consejos para viajeros en Estados Unidos

  • Revisar el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto.
  • Llegar con al menos 2 horas de anticipación para vuelos domésticos y 3 horas para internacionales.
  • Considerar la flexibilidad de cambios o reembolsos al comprar pasajes.
  • Mantener contacto con la aerolínea y sus canales oficiales para actualizaciones en tiempo real.

El cierre parcial del gobierno estadounidense continúa generando incertidumbre y afecta la experiencia de los viajeros en Estados Unidos, en particular a quienes planean viajes internacionales o conexiones entre estados.

