El cierre del gobierno de Estados Unidos genera retrasos en vuelos

La interrupción del financiamiento federal ha dejado a agencias clave sin personal suficiente para garantizar operaciones normales en aeropuertos y control de seguridad.

Aerolíneas reportan cancelaciones y retrasos en vuelos domésticos e internacionales, provocando que turistas y pasajeros de negocios replanteen sus planes de viajes.

Cómo afecta a la comunidad viajera

Los vuelos hacia y desde hubs importantes, como Nueva York, Washington D.C. y Los Ángeles, están experimentando demoras que se extienden por horas.