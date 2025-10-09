Su primera novela, Tango Satánico, se publicó en 1985 y fue bien recibida por la crítica de su país. "En ese primer libro ya estaba presente el uso de larguísimas frases subordinadas que parecen amasar el lenguaje con la intención de capturar las emociones y el pensamiento en toda su profundidad", detalla el portal especializado Zenda.

El año pasado el Nobel de Literatura 2024 fue para la escritora surcoreana Han Kang por "su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”. Paralelamente a la escritura, también se ha dedicado al arte y a la música, lo que se refleja en toda su producción literaria. Su obra, que abarca novelas, relatos cortos y poesía, ha ganado reconocimiento internacional por su capacidad para abordar temas como la violencia, el trauma y el cuerpo humano con una prosa poética y profundamente introspectiva.

Los Premios Nobel 2025 entregados y los que restan

Este miércoles, la Real Academia de Ciencias de Suecia había entregado el Premio Nobel de Química 2025 al japonés Susumu Kitagawa, al británico Richard Robson y al jordano Omar Yaghi “por el desarrollo de estructuras metalorgánicas”, una nueva arquitectura molecular.

El martes fue el turno del Premio Nobel de Física 2025, el que fue otorgado este martes a los norteamericanos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por descubrimientos en mecánica cuántica.

El lunes habían arrancado las distinciones con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología de 2025 fue para los norteamericanos Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi "por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica".

Los premios que restan entregar:

Nobel de la Paz: viernes 10 de octubre

Nobel de Economía: lunes 13 de octubre

Los Latinoamericanos que ganaron el Nobel de Literatura