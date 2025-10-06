Inicio Mundo Premio Nobel
El Nobel de Medicina fue para científicos que estudian la tolerancia inmune periférica

El Premio Nobel de Medicina fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi. Mañana será el turno para el Nobel de Física

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología de 2025 fue para los norteamericanos Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi "por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica".

El anuncio llegó desde Estocolmo, Suecia, donde el Comité Nobel entrega los Premios Nobel desde 1901. Se trata de un reconocimiento a "aquellos que, durante el año anterior hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad".

El Premio Nobel va acompañado de una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares.

Nobel de Medicina
Sobre la tolerancia inmune periférica

La tolerancia inmune periférica es el mecanismo que evita que el sistema inmune dañe al organismo, y es de vital importancia para entender las enfermedades autoinmunes.

El jurado del Premio Nobel destacó que los premiados identificaron cómo funcionan los linfocitos T, los guardianes del sistema inmune, y abrieron una nueva línea de investigación, lo que permitió desarrollar nuevos tratamientos.

“Sus descubrimientos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, indicó Olle Kämpe, presidente del jurado.

El año pasado el Premio Nobel de Medicina fue para los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento de los microARN y su papel en la regulación génica postranscripcional.

Cuándo se entregan los próximos Premios Nobel 2025

  • Nobel de Física: martes 7 de octubre
  • Nobel de Química: miércoles 8 de octubre
  • Nobel de Literatura: jueves 9 de octubre
  • Nobel de la Paz: viernes 10 de octubre
  • Nobel de Economía: lunes 13 de octubre

