El Nobel de Medicina fue para científicos que estudian la tolerancia inmune periférica

Nobel de Medicina Los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025.

Sobre la tolerancia inmune periférica

La tolerancia inmune periférica es el mecanismo que evita que el sistema inmune dañe al organismo, y es de vital importancia para entender las enfermedades autoinmunes.

El jurado del Premio Nobel destacó que los premiados identificaron cómo funcionan los linfocitos T, los guardianes del sistema inmune, y abrieron una nueva línea de investigación, lo que permitió desarrollar nuevos tratamientos.

“Sus descubrimientos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, indicó Olle Kämpe, presidente del jurado.

El año pasado el Premio Nobel de Medicina fue para los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento de los microARN y su papel en la regulación génica postranscripcional.

Cuándo se entregan los próximos Premios Nobel 2025