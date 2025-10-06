Un juez federal prohíbe al ICE trasladar a migrantes menores a centros de detención para adultos

“La orden judicial dejó claro que el ICE no puede transferir automáticamente a jóvenes a centros de detención para adultos simplemente por cumplir 18 años”, agregó Lapointe.

juez migrantes estados unidos efe 2

Restricciones bajo la administración Trump

Durante la administración de Donald Trump, el Gobierno implementó políticas más estrictas para el manejo de menores no acompañados que cruzan hacia Estados Unidos. Estos jóvenes, en su mayoría procedentes de América Latina, suelen ser ubicados en albergues de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) antes de reunirse con familiares o patrocinadores.

Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, celebró el fallo y aseguró que “no se permitirá al Gobierno regresar a prácticas que los tribunales ya declararon ilegales”.

Este no es el primer revés judicial para las políticas migratorias de Trump: el mes pasado, otro juez suspendió un plan que buscaba deportar a más de 300 menores a Guatemala, alegando violaciones al debido proceso y a las protecciones especiales de los niños que cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.