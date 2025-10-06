Inicio Mundo migrantes
Justicia migratoria

Un juez federal prohíbe al ICE trasladar a migrantes menores a centros de detención para adultos

Un juez de Estados Unidos ordenó al ICE detener el traslado de jóvenes migrantes a cárceles para adultos. La medida protege a menores no acompañados

Un niño junto al muro fronterizo mientras espera a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México con otros migrantes

Un niño junto al muro fronterizo mientras espera a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México con otros migrantes, en Jacumba, California, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ALLISON DINNER.

Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detener los traslados de jóvenes migrantes no acompañados a centros de detención para adultos una vez que cumplen los 18 años, informó la agencia EFE.

La decisión del juez

La decisión, emitida por el magistrado Rudolph Contrera del Distrito de Columbia, responde a una moción de emergencia presentada por el American Immigration Council y el National Immigrant Justice Center (NIJC). Ambos grupos denunciaron que los traslados eran ilegales y violaban una sentencia judicial de 2021 que prohíbe esta práctica.

Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración, señaló que recluir a jóvenes recién cumplidos los 18 años en cárceles del ICE “solo agrava el daño a personas vulnerables”, debido al hacinamiento y las condiciones precarias de esos centros.

“La orden judicial dejó claro que el ICE no puede transferir automáticamente a jóvenes a centros de detención para adultos simplemente por cumplir 18 años”, agregó Lapointe.

Restricciones bajo la administración Trump

Durante la administración de Donald Trump, el Gobierno implementó políticas más estrictas para el manejo de menores no acompañados que cruzan hacia Estados Unidos. Estos jóvenes, en su mayoría procedentes de América Latina, suelen ser ubicados en albergues de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) antes de reunirse con familiares o patrocinadores.

Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, celebró el fallo y aseguró que “no se permitirá al Gobierno regresar a prácticas que los tribunales ya declararon ilegales”.

Este no es el primer revés judicial para las políticas migratorias de Trump: el mes pasado, otro juez suspendió un plan que buscaba deportar a más de 300 menores a Guatemala, alegando violaciones al debido proceso y a las protecciones especiales de los niños que cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.

Fuente: EFE / American Immigration Council.

